Ким рассказал, сколько населенных пунктов на Кинбурнской косе еще остаются захваченными

Кинбурнская коса на левом берегу Днепра — единственная территория Николаевской области, которая находится под контролем оккупантов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, сколько именно населенных пунктов еще предстоит освободить ВСУ, чтобы полностью выгнать оккупантов из области.

Об этом он сказал во время видеообращения в своем Телеграмме.

"У нас там осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе для того, чтобы мы совсем, даже юридически вышли из состояния воюющей области", — рассказал Ким.

Глава Николаевщины добавил, что в области продолжается работа по восстановлению деоккупированных территорий.

Напомним, руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что на Кинбурнской косе продолжается операция. Вооруженные силы Украины продолжают борьбу с российскими оккупантами.

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