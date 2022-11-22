Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ким рассказал, сколько населенных пунктов на Кинбурнской косе еще остаются захваченными

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
4682
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ким рассказал, сколько населенных пунктов на Кинбурнской косе еще остаются захваченными

Виталий Ким / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Кинбурнская коса на левом берегу Днепра — единственная территория Николаевской области, которая находится под контролем оккупантов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, сколько именно населенных пунктов еще предстоит освободить ВСУ, чтобы полностью выгнать оккупантов из области.

Об этом он сказал во время видеообращения в своем Телеграмме.

"У нас там осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе для того, чтобы мы совсем, даже юридически вышли из состояния воюющей области", — рассказал Ким.

Глава Николаевщины добавил, что в области продолжается работа по восстановлению деоккупированных территорий.

Напомним, руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что на Кинбурнской косе продолжается операция. Вооруженные силы Украины продолжают борьбу с российскими оккупантами.

Читайте также:

Николаев без воды: какая ситуация в городе — Виталий Ким на прямой связи

Николаев без воды: какая ситуация в городе — Виталий Ким на прямой связи

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4682
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация