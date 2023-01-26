Ким сообщил о ракетах в воздушном пространстве Украины

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщает о ракетах на юге Украины.

Об этом глава Николаевской области написал в Telegram.

Следует добавить, что в южных областях, в частности на Николаевщине, объявлена воздушная тревога. Призываем пройти срочно до укрытия.

В 14.31 Ким сообщил, что российских ракет нет. "Небо чистое", — написал он у себя на странице Telegram. По состоянию на сейчас отбой тревоги во всех областях.

Массированная атака россиян 26 января: что известно

Утром, 26 января, в Украине звучала масштабная воздушная тревога из-за ракетной атаки России. Первые взрывы прогремели после 08:00. Россия выпустила десятки ракет, в регионах работали системы противовоздушной обороны, однако имелись и "прилеты".

По предварительной информации Воздушных войск ВСУ, россияне могли совершить пуски более 30 крылатых ракет. В массированном обстреле Украины было задействовано около 6 стратегических бомбардировщиков, вылетавших из северных районов РФ. Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты выпустили 55 ракет, 47 из них были сбиты силами ПВО.

Из-за ракетной атаки врага в некоторых областях введены аварийные отключения света. Больше всего от ударов россиян по энергообъектам пострадали Киевская, Одесская и Винницкая области.

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