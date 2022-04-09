Ким сообщил, при каком условии Путин может пойти на подписание мирного соглашения с Украиной

Все войны заканчиваются подписанием либо капитуляции, либо мирного соглашения, сказал Ким.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что Украина заинтересована в скорейшем прекращении войны, которую развязала Россия. Москва, по его мнению, пойдет на подписание мирного соглашения, когда придет момент, что им будет невыгодно продолжать войну.

Об этом чиновник рассказал в интервью РБК-Украина.

"Все войны заканчиваются подписанием либо капитуляции, либо мирного соглашения. Но на переговорный процесс, на мирное соглашение выходят только тогда, когда воевать или глупо, или невыгодно. С нашей стороны – у нас гибнут люди и мы заинтересованы в том, чтобы прекратить огонь хоть сегодня. Потому что у нас гибнут люди, наши гражданские! С их стороны – они хотят что-то там доказать и все такое. Но как наступит момент, когда им будет невыгодно продолжать войну – вот тогда будет более реальным подписание мирного соглашения", — пояснил Ким.

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