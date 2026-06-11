Кинбурнская коса может открыть новые возможности: что означает вероятное отступление РФ

Кинбурнская коса (иллюстративное фото) / © instagram.com/nikvesti

Реклама

Российские войска, вероятно, покинули Кинбурнскую косу — один из западнейших плацдармов РФ на территории Украины. Если эта информация подтвердится, Украина может получить не только военное, но и важное политическое преимущество.

Детали рассказывает издание France24.

О возможном уходе россиян сообщил представитель базирующегося в Крыму украинского партизанского движения «Атеш». По его словам, снабжение российских подразделений на косе было «полностью нарушено» ударами украинских беспилотников.

Реклама

Речь идет о прекращении доставки боеприпасов, горючего и продовольствия. Также, по данным агента, большинство военнослужащих 337-го полка ВДВ РФ передислоцировали в другие районы. Эту информацию цитировали Институт изучения войны и украинские медиа.

Россия официально не подтверждала уход из Кинбурнской косы.

Почему Кинбурнская коса важна

Кинбурнская коса — узкая полоса земли между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем, к югу от Херсона и северо-западнее Крыма. Ее протяженность составляет около 10 километров.

После начала полномасштабного вторжения захват Кинбурнской косы считался одним из важнейших успехов России на южном направлении. Оттуда РФ могла контролировать доступ к Николаеву и Очакову, бить по южному побережью Украины и потенциально использовать косу в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения.

Реклама

Эксперт Норвежского института оборонных исследований Тор Буккволл объясняет, что в начале 2022 года Россия рассматривала этот район в контексте планов продвижения в Одессу.

"В начале 2022 года россияне хотели продвинуться в Одессу", - отметил он.

По словам специалиста по России из Международной группы исследований безопасности в Вероне Вилла Кингстона-Кокса, контроль над косой позволял РФ влиять на устье Днепра-Буга и доступ к Херсону.

Что изменится для Украины

Эксперты считают, что со временем стратегическое значение Кинбурнской косы для России уменьшилось. Москва, вероятно, отказалась от планов наступления на Одессу, а ситуация вокруг Херсона и вдоль Днепра в значительной степени зашла в тупик. Основные боевые действия сосредоточены на Донбассе и в Запорожской области.

Реклама

В то же время, возможный уход россиян из косы все равно станет важным событием для Украины. Прежде всего, это может уменьшить угрозу для судоходства в Черном море и убрать одно из препятствий для украинских экспортеров, которые рассчитывают на использование портов Николаева.

Кингстон-Кокс назвал это «шагом к возобновлению более безопасного судоходства» в Черном море.

Также Россия может лишиться передовой позиции для наблюдения, размещения артиллерии, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и противодействия морским путям.

Политическое значение может быть не меньше военного

По словам экспертов, наибольший эффект возможного увольнения Кинбурнской косы может быть символическим и политическим.

Реклама

В конце 2022-го и начале 2023 года украинские силы вытеснили россиян из окрестностей Николаева, однако Кинбурнская коса оставалась под контролем РФ. Если Украина сможет подтвердить контроль над ней, это позволит говорить о полном увольнении Николаевской области.

"Если Украина сможет подтвердить контроль, она сможет заявить о полном увольнении Николаевской области", - сказал Кингстон-Кокс.

По его мнению, это будет иметь серьезное политическое значение для Киева. В частности, Украина сможет показать партнерам, что способна добиваться результатов на поле боя даже на фоне сложной ситуации на других участках фронта.

Роль дронов и проблемы российской логистики

Возможный уход РФ из Кинбурнской косы также демонстрирует, сколь важна стала борьба за логистику. По оценке Буккволла, Украина могла заставить россиян отойти без прямого штурма — из-за ударов по жизненно важным линиям снабжения.

Реклама

Это подчеркивает рост возможностей Украины по использованию беспилотников средней дальности. В современной войне, где дроны играют все большую роль, даже ранее созданные и защищенные маршруты снабжения становятся уязвимыми.

Буккволл предполагает, что Россия могла сделать вывод: защищать логистику на Кинбурнской косе стало дороже, чем покинуть эту позицию.

Кинбурнская коса: последние новости

Ранее партизанское движение «АТЕШ» сообщило, что российские войска начали оставлять позиции на Кинбурнской косе в Николаевской области. По данным движения, причиной стали проблемы со снабжением и рост потерь среди оккупантов.

В АТЕШ заявили, что информацию получили от своего агента в штабе российской группировки войск «Днепр». По его данным, Силы обороны Украины смогли перерезать маршруты поставок на косу, из-за чего российские подразделения фактически остались без боеприпасов, горючего и продовольствия.

Реклама

Речь идет, в частности, о подразделениях 337 полка, которые, по информации партизан, отводят от береговой линии — из северной и западной частей Кинбурнской косы.

О возможном выводе российских подразделений из Кинбурнской косы также говорилось в отчете Института изучения войны. Аналитики ссылались на данные «АТЕШ» и отмечали, что оборона этого участка для россиян стала проблемной из-за логистической изоляции и ударов украинских дронов.

Новости партнеров