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Кинбурнскую косу из-за подтопления отрезало от материка

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Кинбурнскую косу из-за подтопления отрезало от материка

Кинбурнскую косу отрезало от материка из-за подрыва ГЭС

Также на полуострове зафиксировали масштабные пожары.

Из-за наводнения в результате подрыва Каховской ГЭС отрезанной от материка оказалась временно оккупированная Кинбурнская коса. Вечером среды, 7 июня, дорога в районе села Геройское, соединявшая полуостров с материком, полностью затоплена.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Леса Украины".

"Как и прогнозировали эксперты, в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен примерно через 50 часов после прорыва дамбы", — говорится в сообщении.

Также на острове зафиксировали масштабные пожары. Наземным транспортом к материку оттуда добраться уже невозможно.

Напомним, генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что взорванная российскими террористами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. Чтобы построить новую станцию, потребуется не менее 5 лет в режиме 24/7.

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Дата публикации
Просмотры
219
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