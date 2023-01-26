"Кинжал" – гиперзвуковой ракетный комплекс: особенности и характеристики

Среди ракет, по которым Россия стреляет по Украине, наряду со старыми остатками советских ракет, есть и современные ракетные комплексы, среди которых выделяется гиперзвуковая ракета воздушного базирования Х-47 М "Кинжал".

Испытания ракетного комплекса "Кинжал" начались в 2017 году, а в 2018 году начались его эксплуатационные военные испытания.

Назначение и особенности ракетного комплекса "Кинжал"

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" Х-47 М несет гиперзвуковые ракеты, способные поражать как стационарные объекты, так и надводные цели – авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Ракета Х-47м2 "Кинжал" разрабатывалась для того, чтобы преодолевать системы ПВО. По словам российских военных, она способна преодолевать имеющиеся и потенциальные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Эта звуковая ракета имеет воздушное базирование, фактически это баллистическая ракета, поставленная на самолет. Самолет разгоняется до сверхзвуковой скорости, и ракета должна подняться на определенную высоту, разогнаться до гиперзвуковой скорости и, маневрируя по всей траектории полета. опуститься на цель.

Дальность пуска этой ракеты может достигать 3 тысяч километров без учета дальности полета самолета-носителя.

Как говорят специалисты, ракета достигает гиперзвуковой скорости на финальном участке траектории, где ее должна окутать плазма, не пропускающая электромагнитное излучение и волны радиолокационных станций, что и делает ее незаметной для систем ПВО.

Такое сочетание характеристик позволяет ракете комплекса гарантированно преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны.

По словам военных экспертов, новая ракета не крылатая, а аэробалистическая, потому что траектория ее полета поддерживается благодаря высокой скорости.

По мнению экспертов, ее нужно сбивать, если удается, на начальном участке траектории, когда ее сбрасывают с самолета.

Ракеты "Кинжал" способны выполнять маневры уклонения на каждом этапе полета. Также они могут нести ядерные боеголовки

Носители ракеты "Кинжал"

Носителями ракеты "Кинжал" могут быть следующие самолеты:

Самолет МиГ-31К несет одну ракету.

Ту-22М – четыре ракеты.

Ту-160 предполагается по 4 на каждом из двух барабанов.

Россияне также работают над возможностью совершить самолет Су-57 носителем ракеты "Кинжал".

Скорость и дальность полета ракеты "Кинжал"

Эти ракеты значительно быстрее, чем "Калибры" и "Искандеры", они могут лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука, и могут маневрировать в полете.

Дальность полета ракеты – 2 тыс. км, а в случае запуска с самолета – 3 тыс. км.

Ракетный комплекс Кинжал

Технические характеристики РК "Кинжал"

Ракета: 9-C-7760 – аэробалистическая.

Максимальная дальность поражения комплекса – Миг-31К – 2 000 км, Ту-22М3 – свыше 3 000 км.

Максимальная скорость – до 14 688 км/ч или 4 080 м/с.

Высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км.

КВО – 1 м.

Тип боевой части – в обычном снаряжении или ядерная.

Масса боевой части: 500 кг.

РК "Кинжал" в российско-украинской войне

Впервые о применении ракетного комплекса "Кинжал" в Украине сообщило министерство обороны РФ 19 марта 2022 года, шла речь об ударе по поселку Делятин Ивано-Франковской области.

9 мая 2022 года по гражданским объектам в Одесской области были запущены ракеты комплекса из самолетов стратегической авиации Ту-22М3, в результате чего были ранены два человека и разрушены пять объектов туристической инфраструктуры.

7 августа 2022 года во время последующего обстрела ракетами "Кинжал" враг нанес удар по объектам в Винницкой области.

26 января 2023 года Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины.

Сколько "Кинжалов" есть в России

Относительно стоимости ракеты точной информации нет ни в отечественных, ни в зарубежных источниках. Стоимость производства во многом зависит от размеров партии, а эта информация также военная тайна. В СМИ иногда стоимость этой ракеты сравнивают с годовым бюджетом российского города.

"Кинжал" является дорогостоящим и ограниченным в количестве оружием. Можно сказать, что это поштучный товар, которого в России немного.

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