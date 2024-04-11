"Кинжалы", авиационные и крылатые ракеты, дроны: сколько воздушных целей сбило ПВО во время атаки РФ

В частности, враг выпустил шесть "Кинжалов".

В ночь на четверг, 11 апреля, российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА по Украине. Основным направлением удара РФ стала Львовская область. ПВО уничтожило 18 ракет и 39 беспилотников.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего враг применил 82 средства воздушного нападения:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 РФ выпустила из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская область РФ);

крылатых ракет РФ выпустила из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская область РФ); 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К (район пусков – Тамбовская область РФ.);

аэробалистических ракет Х-47М2 из истребителей МиГ-31К (район пусков – Тамбовская область РФ.); 12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской области РФ.);

зенитных управляемых ракет (пуски из Белгородской области РФ.); 40 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарской РФ и Чауда в аннексированном Крыму).

ударных БпЛА типа (из районов Приморско-Ахтарской РФ и Чауда в аннексированном Крыму). 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной территории Запорожской области).

Олещук подчеркнул, что к отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

крылатых ракет 39 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" ;

ударных БпЛА типа ; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Как сообщалось, ночью 11 апреля РФ массированно ударила по объектам энергетики. Россияне выпустили десятки дронов и ракет по Харьковской, Киевской, Запорожской и Львовской областям. Прошло без погибших и пострадавших.

Утром после мощной атаки России в одной из областей ввели отключение света. Проблемы с электроэнергией возникли в Харьковской области.

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