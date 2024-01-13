"Кинжалы", авиационные и крылатые ракеты: сколько воздушных целей сбила ПВО во время массированной атаки

В ночь на субботу, 13 января, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Украине. Россияне применили крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также ударные беспилотники. Силами ПВО было уничтожено восемь крылатых ракет.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что было зафиксировано 40 средств воздушного нападения русской армии:

семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 , запущенных из Белгородской области (РФ);

зенитных управляемых ракет , запущенных из Белгородской области (РФ); три ударных БпЛА "Shahed-136/131" , летевших из Курской области (РФ);

ударных БпЛА , летевших из Курской области (РФ); шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К, запускаемых из Тамбова;

аэробалистических ракет Х-47М2 из шести самолетов МиГ-31К, запускаемых из Тамбова; до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, которыми избивали из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС: район пусков – Каспийское море (РФ);

крылатых ракет которыми избивали из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС: район пусков – Каспийское море (РФ); шесть крылатых ракет Х-22 запустили из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области (РФ);

крылатых ракет запустили из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области (РФ); две управляемые авиационные ракеты Х-31П выпустили из двух самолетов Су-35: район пусков – это временно оккупированная Херсонщина;

управляемые авиационные ракеты выпустили из двух самолетов Су-35: район пусков – это временно оккупированная Херсонщина; четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 выпустили из двух самолетов Су-34: район пусков – Брянской область (РФ).

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны были уничтожены:

семь крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

крылатых ракет одну управляемую авиационную ракету Х-59.

"Более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей вследствие активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, "не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят бозна-куда", — отметили в Командование.

Вместе с тем ПС отмечают, что все воздушные цели представляют угрозу. Украинцев просят быть бдительными и не игнорировать сигналы о тревоге — "особенно с применением "баллистики".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне ищут обходные пути украинского ПВО. Утренняя атака ракетами

Напомним, после 6:30 воздушная тревога охватила всю Украину. Воздушные силы предупреждали о взлете МиГов на территории РФ, а также о вхождении крылатых ракет в воздушное пространство страны.

Также несколько раз Воздушные силы сообщали о пусках "Кинжалов". В частности, в направлении Киева.

Читайте также: