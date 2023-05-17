"Кинжалы" охотились, но не долетели: военный эксперт объяснил, как изменилась тактика ракетных обстрелов РФ

Как в Кремле реагируют на сбивание Кинжалов и сколько таких ракет может производить страна-агрессорка?

Россияне пытаются перейти от массированного ракетного удара, например, раз в две или три недели к уровню постоянных ракетных ударов, но небольшим количеством в течение какого-то периода времени.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Он рассказал, как изменилась тактика ракетных обстрелов РФ по Украине.

“Во-первых, сегодня у нас не происходило ни одного массированного ракетного удара. У нас происходили именно ограниченные боекомплекты удары с ограниченным количеством ракет. Массированный – это, например, 70-90 ракет. То, что мы сейчас наблюдаем, это небольшое количество применения крылатых ракет и других средств. Но была довольно продолжительная пауза, которая с 9 марта с именно массированными ракетными ударами. А затем началась волна этих ударов, начиная с фактически 28 апреля. В это время был нанесен удар по территории Украины 23 тремя крылатыми ракетами Х-101, Х-555. Так что в этот день началась эта системность ударов", — отметил Коваленко.

Он также объяснил ситуацию с актуальным общим количеством ракет, которые использовали российские оккупанты — именно крылатые и гиперзвуковые, которые они выпустили по территории Украины.

"90. То есть с 28 апреля по фактически сегодня, 17 мая, они использовали почти 90 ракет. Это общее количество одного массированного ракетного удара. Но в течение, как мы видим, почти три недели. Это происходит почти три недели. Почти эти три недели они растянули 90 ракет", — добавил Коваленко.

Эксперт заключил, что россияне пытаются перейти от массированного ракетного удара, например, один раз в две или три недели до уровня постоянных ракетных ударов, но небольшим количеством в течение какого-то периода времени. Это может быть обусловлено тем, что они пытаются, таким образом, оптимизировать возможности прорыва противовоздушной обороны, оптимизировать периодичность ударов.

"Также я не исключаю, что у них сейчас проходят охота на ЗРК Patriot. И именно такой периодичностью ударов они пытаются выявлять расположение ЗРК именно в режиме этой охоты", — добавил эксперт.

Напомним, существует мнение, что Кремль "в своем воображении уничтожает подземные бункеры, пункты управления, где находятся украинские и натовские генералы". Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, кому и почему выгодны слухи об уничтожении Patriot.

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