"Кинжалы" Россия применяла всего трижды: почему и по каким городам – объяснение эксперта

Олег Жданов рассказал, сколько "Кинжалов" у России есть на своем вооружении и где их держат.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что за год войны Россия использовала гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" против Украины трижды – в Киеве, Кременчуге и Ивано-Франковске. Он также объяснил, почему армия РФ прекратила их применение.

Об этом эксперт сказал в своде за 5 марта.

"Мы знаем, что "Кинжалов" в России несколько десятков. На сегодняшний день РФ "Кинжалы" больше не применяет, хотя у них было 12 самолетов МиГ-31К, переоборудованных под комплексы "Кинжал". Три из них они угробили – один сгорел, два разбились.Остается девять – три из которых находятся в Беларуси, шесть – в России. Но почему-то в Беларуси они постоянно взлетают и мы вынуждены объявлять воздушную тревогу по всей стране, потому что дальность ракеты покрывает всю нашу территорию, и мы не знаем, это муляж или настоящая ракета", – отметил он.

Жданов также подчеркнул, что ракета "Кинжал" — достаточно высокоскоростная, и на сегодняшний день сбить ее теми средствами ПВО, которые есть у нас, невозможно.

"Однако Россия не поднимает свои МиГи на территории России, а из воздушного пространства Беларуси уже более полугода никаких активных агрессивных действий по применению оружия не было зафиксировано", – резюмировал он.

Напомним, Жданов рассказал, что Украина вынуждена объявлять воздушную тревогу и разворачивать системы ПВО в боевую готовность, когда в Беларуси взлетает МиГ-31, поскольку это может быть только для того, чтобы отвлечь внимание.

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