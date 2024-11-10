Кипер рассказал о состоянии пострадавших от обстрела Одессы (фото)

В Одессе после обстрела беспилотниками были нанесены значительные повреждения инфраструктуре, есть пострадавшие.

В Одессе в результате вражеского обстрела ударными беспилотниками пострадали два человека. Их госпитализировали с травмами средней тяжести.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Нанесены значительные повреждения инфраструктуре города:

25 гаражей;

2 легковых автомобиля;

9 грузовиков;

10 киосков и 2 магазина на рынке;

6 частных домов, из которых 2 разрушены;

АЗС.

Последствия вражеских обстрелов Одессы 10 ноября/Олег Кипер

Последствия вражеских обстрелов Одессы 10 ноября/Олег Кипер

Последствия вражеских обстрелов Одессы 10 ноября/Олег Кипер

На месте работают все необходимые службы. Гражданам предоставляются консультации по оформлению материальной помощи, а также разъяснения документов для ее получения. Коммунальные службы занимаются расчисткой территорий и оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, в результате очередной атаки россиян на Одессу в одном из разрушенных домов была найдена погибшая собака. Пострадали и другие объекты инфраструктуры.

Читайте также: