Кипер рассказал о состоянии пострадавших от обстрела Одессы (фото)

В Одессе после обстрела беспилотниками были нанесены значительные повреждения инфраструктуре, есть пострадавшие.
В Одессе в результате вражеского обстрела ударными беспилотниками пострадали два человека. Их госпитализировали с травмами средней тяжести.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Нанесены значительные повреждения инфраструктуре города:
- 25 гаражей;
- 2 легковых автомобиля;
- 9 грузовиков;
- 10 киосков и 2 магазина на рынке;
- 6 частных домов, из которых 2 разрушены;
- АЗС.
На месте работают все необходимые службы. Гражданам предоставляются консультации по оформлению материальной помощи, а также разъяснения документов для ее получения. Коммунальные службы занимаются расчисткой территорий и оказывают помощь пострадавшим.
Напомним, в результате очередной атаки россиян на Одессу в одном из разрушенных домов была найдена погибшая собака. Пострадали и другие объекты инфраструктуры.
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