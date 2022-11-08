Кипятила инструменты в камине и шила нитями для парусов: единственная акушерка в оккупированном Изюме принимала роды дома

Единственная акушерка в Изюме в оккупации помогала рождаться младенцам, для этого ей приходилось кипятить инструменты в камине и шить нитями для парусов, говорится в ТСН.

Когда больницы были разбиты, а все мосты взорваны, женщины рожали в подвалах, в городе осталась единственная акушерка. Без лекарств и инструментов женщина делала все возможное, чтобы спасти младенцев и их мам.

“Я когда родила, первое, что я услышала – это как "Гряды" полетели. Начались выстрелы”, – рассказывает Анна.

Когда у женщины начались роды, рядом шли бои за Изюм, город пылал и рядом с домом падали снаряды. Тогда в городе уже не было ни света, ни газа, ни воды, ни связи. Изюмскую больницу разбомбили, а мосты к ней взорвали. Один врач погиб под завалами, еще девять акушеров уехали. На весь Изюм осталась одна гинеколог, Анна умоляла ее о помощи. “Я сразу отказала. Говорю: "Вы что шутите? Это война. У меня нет ничего. Я не роддом”, — вспоминает врач Ольга Беседина.

Также читайте На Южном фронте военные в промежутках между боями укрепляют и утепляют блиндажи

Впрочем, оставить роженицу на произвол судьбы Ольга не смогла. Волонтеры нашли гинекологическое кресло и некоторые инструменты. “Света же нет. Простерилизовать невозможно. Выпросила у мужчины дистиллированную воду, в камине прокипятили инструменты, как старый дедовский метод”, — вспоминает гинеколог.

Помогал в родах и мужчина акушерки. До войны он занимался строительством яхт и дома оставались нити, которыми он шил паруса. “Она говорит, что нет нитей. Я говорю, что есть нити. Спиртом разделали и все. Ну, раз паруса выдерживали, то это не выдержит?”, — убеждает мужчина.

Девочка Алиса родилась здоровой, прошло без осложнений и уже через три часа после родов, мама побежала с ней до укрытия. Говорит, не представляла себе этот день. “Не было горячей воды, были только влажные салфетки, и отмыть ее было невозможно, потому что сдиралась кожа, она очень маленькая. Мы ее взвешивали кантером. Родилась Алиса 49 сантиметров, на кантере было 3 и 420”, – вспоминает Анна.

После этого, говорит врач, было еще 3 родов. Одни, которые начались преждевременно, стали трагическими для новорожденных-близнецов, их маму удалось спасти.

По данным местных властей, 45 малышам удалось выжить, несмотря на то, что их рожали в подвалах под обстрелами. После освобождения в городе оборудовали временную больницу, теперь все местные беременные могут найти там помощь.

Читайте также:

США подтвердили контакты с Кремлем из-за российских ядерных угроз: детали

Морская пехота РФ за два дня в Украине потеряла больше, чем за первую чеченскую войну — Forbes

"По нас шмаляли свои же": под Сватовым ВСУ разгромили подразделение кафиров, а два десятка "мобиков" сдались в плен (видео)