Кирби о потерях военных КНДР: Кремлю понадобится больше мешков для трупов

Он отметил, что, хотя точные данные о потерях являются разведывательной информацией, факт гибели, ранения и плена северокорейских военных подтвержден.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что северокорейские войска, воюющие на стороне РФ в Курской области, понесут все большие потери.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Что касается потерь КНДР, мы знаем, что количество убитых и раненых северокорейских солдат в боях постоянно растет", — сказал Кирби во время пресс-брифинга.

Он отметил, что, хотя точные данные о потерях являются разведывательной информацией, факт гибели, ранения и плена северокорейских военных подтвержден.

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Кирби саркастически заметил: "Я надеюсь, что россияне продолжат снабжать их мешками для трупов, потому что это им понадобится, если они собираются дальше сражаться с украинскими силами в Курской области".

Также советник Белого дома подчеркнул, что привлечение северокорейских войск является признаком отчаяния, в котором находится Кремль.

"Это лишь доказывает, насколько трудна ситуация для российского диктатора Владимира Путина", — добавил он.

Напомним, что 11 января ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

Пленные КНДРовцы не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

12 января президент Зеленский опубликовал первое видео допроса пленных северокорейцев. Один из пленных солдат КНДР заявил, что хочет остаться в Украине.