Кирби заявил, что Пригожин отправил в Украину 50 тысяч "вагнеровцев": "Бросает их в мясорубку вместе"

В течение нескольких последних недель погибли около 1 тыс. его боевиков.

Основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин отправил в Украину 50 тысяч боевиков. Бизнесмен тратит более 100 миллионов долларов в месяц на военные операции в Украине.

Об этом заявил официальный представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

По его словам, 40 тысяч из которых – заключенные. Американские разведчики отмечают, что "вагнеровцы" играют ударную роль в наступлении на Бахмут Донецкой области.

"Похоже, что мистер Пригожин готов просто бросить своих солдат в мясорубку вместе", — подчеркнул Кирби.

Отмечается, что только в течение нескольких последних недель погибли около тысячи "вагнеровцев", из которых 90% спешно научили и плохо экипировали.

Впрочем, отмечает Джон Кирби, российского миллиардера люди не волнуют. Пригожин заинтересован в соревновании с российским Минобороны и усилением своего влияния.

"Он гораздо больше заинтересован в торговле влиянием в Кремле, чем в людях, которых он вербует на войну. Для него важно – насколько хорошо он выглядит в глазах Путина, насколько хорошо относятся к нему в Кремле. Поэтому нам совершенно очевидно, что ПВК "Вагнера" " становится центром власти, конкурирующим с российскими военными и другими российскими министерствами", — отметил Кирби.

Как сообщалось, аналитики ISW отмечают, что Пригожин пытается увеличить роль своей компании в российских военных операциях на территории Украины. Так он пытается утвердиться как центральная фигура российского ультранационалистического сообщества, поддерживающего войну.

Читайте также: