На днях стало известно, что российская армия использует стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина передала оккупантам в рамках соглашения между правительствами в 1999 году, в рамках соглашения между правительствами стран в обмен на погашение задолженности за потребленный газ.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал новость, заявив, что "коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям".

"Мы как страна и нация, которая платит очень высокую цену в борьбе за собственную свободу, не имеем права допускать повторения подобных ошибок и преступлений", — написал Буданов.

Он добавил, что ГУР МО помогало "Схемам" во время расследования. В частности, разведка предоставила журналистам информацию о российских пилотах, обстреливающих города Украины.

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"Преодолеть врага и надежно защитить Украину сможем тогда, когда необратимо изменимся. Интересы государства должны стать приоритетом для каждого", – подчеркнул начальник разведки.

Напомним, не менее шести переданных самолетов Ту-160 находятся в боевом составе российской армии. Среди переданных властями Украины самолетов "Схемы" также обнаружили три Ту-95МС: это "Красноярск", "Севастополь", "Изборск" – такие новые названия украинские бомбардировщики получили в России.