Кирилл мечтал жить: история убитого в Харькове студента, отказавшегося эвакуироваться и ставшего волонтером

Российские террористы во время ракетного удара по помещению Харьковской ОГА 1 марта убили 22-летнего студента Кирилла Осипенко. Парень учился в Харькове, когда началась полномасштабная война, отказался уезжать из города и начал волонтерить.

Об этом пишет проект Мемориал.ua.

22-летний Кирилл Осипенко учился на 5 курсе Харьковского политехнического института. Он был родом из Константиновки Донецкой области. Когда началась война, Кирилл отказался ехать из Харькова и начал волонтерить. 1 марта российские террористы обстреляли здание Харьковской ОГА, где находился волонтерский центр. Тогда погибли 29 человек, среди которых был и Кирилл.

Мать мальчика два дня искала тело своего сына. Его достали из-под завалов, однако опознать было невозможно. Личность Кирилла установили благодаря тесту ДНК.

"Кирилл был любящим сыном, умным, старательным, бескорыстным, целеустремленным. Он мечтал и стремился к жизни" , – рассказала мама парня Наталья Осипенко.

Ракетные обстрелы Харькова.

Российские террористы с первых дней войны обстреливают Харьков артиллерией и ракетами. 1 марта россияне ракетами обстреляли помещение Харьковской областной администрации. На месте трагедии погибли 29 человек. В июне здание сочли непригодным для дальнейшего пользования. Однако российские террористы 28 августа повторно выпустили ракету по ОГА. Тогда, к счастью, никто не пострадал.

Россияне 31 октября в очередной раз атаковали ракетами объект критической инфраструктуры в Харькове: были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.

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