Кирилл заявил о "братских народах" и обвинил Украину в "изменении вектора исторического развития"

Российский патриарх Кирилл во время своего рождественского обращения в который раз вспомнил Украину и заявил о "братских народах".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уже очень большой народ. От Белого до Черного моря... Православная Церковь была и есть сила, которая скрепляет этот народ", — сказал Кирилл.

Кирилл обвинил Украину в том, что наше государство "радикально меняет вектор своего политического и исторического развития, что противоречит российским интересам".

Также патриарх РПЦ издал, что "в Украине делается все, чтобы в глазах украинцев Россия стала врагом".

Напомним, патриарх Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) пообещал все мобилизованным россиянам, погибшим в Украине, вечную жизнь в раю.

Также Папа Римский Франциск призвал служителей церкви не оправдывать войну религией. СМИ отмечают, что проповедь Папы Римского была адресована патриарху Кириллу, пытающемуся таким образом оправдать жестокую войну против Украины.

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