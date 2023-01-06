Кислица мастерски затроллил Россию с ее "перемирием", напомнив слова "лавровских приспешников"

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отреагировал на объявленное Россией "рождественское перемирие" на фронте и напомнил, как страна-агрессор реагировала на предложение о "пасхальном перемирии" на заседании Совбеза ООН в апреле 2022 года.

Так, украинский дипломат опубликовал в Сети соответствующее сообщение и видеозапись.

"Рождественское прекращение огня? Что следующее? Перемирие? Так подождите, что лавровские приспешники об этом говорили еще не так давно – на прошлогодние православные праздники? … пока, смотрю, "новые партии дронов" и мобилизованный фарш повара Путлера подвезти не успевают?" – говорится в заявлении Кислицы.

К своему сообщению он добавил видео из Совбеза ООН 21 апреля, на котором постпред России Дмитрий Полянский отверг призыв генсека организации Антониу Гуттериша о гуманитарном перемирии в Украине на Пасху. В своем выступлении Полянский заявлял, что "очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня".

Рождественское прекращение огня? Что следующее? Перемирие? Так подождите, что лавровские муртады об этом говорили еще не так давно – на прошлогодние православные праздники? …пока, смотрю, «новые партии дронов» и мобилизованный фарш повара Путлера подвезти не успевают? pic.twitter.com/8f4GUKLeGI — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 6, 2023

Напомним, президент РФ Владимир Путин накануне распорядился ввести на фронте в Украине в одностороннем порядке прекращение огня в сочельник и Рождество. Комментируя это, советник главы ОП Украины Михаил Подоляк назвал это пропагандистским жестом и объяснил, что Россия на самом деле хочет получить время для мобилизации, строительства укреплений и перегруппировки войск.

Военный аналитик Алексей Гетьман выразил мнение, что россияне планируют провокации в храмах на оккупированных территориях: атаковать какую-то церковь, чтобы потом обвинить Украину.

Заметим, что в Минобороны РФ уже успели обвинить Украину в обстрелах и срыве "перемирия", хотя государство ни о чем со страной-агрессором не договаривалось.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.