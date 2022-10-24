Кислица ответил Макрону о роли церкви в войне: "РПЦ является частью преступного режима"

Кислица указал Макрону на его ложное впечатление о деятельности РПЦ.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявившему, что Кремль манипулирует православной церковью в России. Кислица подчеркнул, что РПЦ никто не манипулирует, потому что это часть преступного режима.

Об этом Сергей Кислица написал в Twitter.

"Эммануэль Макрон заявил, что Русская православная церковь позволяет манипулировать собой, чтобы оправдать войну в Украине, и призвал ее противостоять такому давлению. Важное уточнение – РПЦ никто не манипулирует, это – часть преступного режима", – написал постпред Украины ООН.

“ . Неважно thing-not manipulated but is part & parcel criminal regime https://t.co/Z5GLjez4tW — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) октябрь 24, 2022

Макрон и заявления о РПЦ

Президент Франции Макрон в Италии выступил на международной конференции, организованной итальянским благотворительным сообществом Sant' Egidio. Он заявил, что РПЦ "позволяет манипулировать собой со стороны властей страны", чтобы оправдать войну в Украине, и призвал ее противостоять такому давлению.

Представитель РПЦ отказался комментировать призывы французского президента.

Отметим, что российский патриарх Кирилл с первых дней поддерживает войну России против Украины. Он сравнивал действия российских оккупантов с "самопожертвованием". Кирилл также заявил, что мобилизованные, погибшие в Украине, попадут в рай

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