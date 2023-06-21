Кислорода осталось на 30 часов: у затонувшего "Титаника" продолжаются поиски туристов-магнатов

Субмарина с туристами направлялась в затонувший "Титаник".
У людей, находящихся на туристической подлодке, пропавшей возле затонувшего "Титаника" осталось 30 часов запаса кислорода кислорода. На борту до сих пор остаются 5 человек, среди них пакистанский и британский магнаты.
Об этом пишет CNN.
Отмечается, что гидроакустическим устройствам удалось зафиксировать звуки стука, которые раздавались с промежутком в полчаса накануне. Благодаря этому и планируется установить, где находится судно. К спецоперации привлечены военные из США и Канады, а также три самолета Си-130.
Свою помощь предложила и Франция. Эмманюэль Макрон распорядился отправить судно, оснащенное подводным роботом, с помощью которого планируют найти и достать субмарину, а главное – спасти 5 жизней пока еще не поздно.
Добавим, что одним из участников экспедиции является Гемиш Гардинг – британский миллиардер и исследователь, которому принадлежит ряд мировых рекордов под водой и на дне океана. Именно он опустился на дно Марианской впадины, на что у него ушло четыре дня.
Также на борту "Титана" находится Шахзада Давуд – один из самых богатых людей Пакистана с сыном Сулеманом.
Напомним, субмарина с туристами направлялась к затонувшему "Титанику" и исчезла, от нее ни одного сигнала уже несколько дней.
Читайте также:
- Из-за бунта в женской тюрьме погибли более 40 заключенных
- ВСУ наступали на двух участках фронта: в ISW рассказали подробности
- Согласована риторика: в Минобороны РФ отреагировали на украинское контрнаступление — ISW