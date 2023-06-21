Кислорода осталось на 30 часов: у затонувшего "Титаника" продолжаются поиски туристов-магнатов

У людей, находящихся на туристической подлодке, пропавшей возле затонувшего "Титаника" осталось 30 часов запаса кислорода кислорода. На борту до сих пор остаются 5 человек, среди них пакистанский и британский магнаты.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что гидроакустическим устройствам удалось зафиксировать звуки стука, которые раздавались с промежутком в полчаса накануне. Благодаря этому и планируется установить, где находится судно. К спецоперации привлечены военные из США и Канады, а также три самолета Си-130.

Свою помощь предложила и Франция. Эмманюэль Макрон распорядился отправить судно, оснащенное подводным роботом, с помощью которого планируют найти и достать субмарину, а главное – спасти 5 жизней пока еще не поздно.

Добавим, что одним из участников экспедиции является Гемиш Гардинг – британский миллиардер и исследователь, которому принадлежит ряд мировых рекордов под водой и на дне океана. Именно он опустился на дно Марианской впадины, на что у него ушло четыре дня.

Также на борту "Титана" находится Шахзада Давуд – один из самых богатых людей Пакистана с сыном Сулеманом.

Напомним, субмарина с туристами направлялась к затонувшему "Титанику" и исчезла, от нее ни одного сигнала уже несколько дней.

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