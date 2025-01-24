Келлогг неоднократно сравнивал потери двух стран в войне, заявив, что потери России в 5 раз больше, чем у Украины.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по войне в Украине Кит Келлогг сделал шокирующее заявление по поводу потерь Украины во время войны с Россией. Он сравнил текущие потери Украины с американскими потерями в двух войнах – во Вьетнаме и Корее, отметив, что в Украине потери в разы превысили потери США.

Об этом он сообщил в эфире Fox News.

Келлогг сравнил украинский Мариуполь, который был "полностью разрушен", с американским городом Денвер. Это сравнение, по его словам, иллюстрирует масштаб трагедии, переживаемой Украиной. По его оценкам, количество погибших среди украинских военных превышает 80 тысяч, что больше, чем потери США в этих двух войнах вместе.

Для сравнения, по данным Global Security, во Вьетнамской войне США потеряли 47 тысяч солдат, а в Корейской – около 33 тысяч.

Ранее Дональд Трамп также обнародовал цифры по потерям среди украинских военных, не уточняя источники. В декабре 2024 года он заявлял, что Украина потеряла 400 тысяч солдат, а уже в январе эти данные выросли до 600-700 тысяч погибших.

Напомним, на утро 24 января ВСУ уничтожили 826820 солдат армии Российской Федерации.

Читайте также: