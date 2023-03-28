Китай активизировался в соцсетях, продвигая российскую пропаганду — Корсунский

В последнее время резко активизировались официальные источники Китая в социальных сетях, особенно в Твиттере, который в регионе читают в первую очередь.

Официальные источники Китая активизировали свои социальные сети. Особенно это касается Твиттера.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

“Два с половиной года ничего не было, а теперь каждый день появляются официальные заявления пресс-службы МИД Китая и других официальных лиц, причем все они направлены на то, чтобы сказать, что виной конфликта является США, что Китай пытается искать мира, а США, снабжая оружием Украине, поддерживают агрессию. Это все — месседжи, считанные из кремлевских темников, которые они начали выдавать в эфир. Это забавно, потому что эти официальные аккаунты имеют ссылку на Инстаграм, Фейсбук. Все это сети, которые запрещены в Китае, то есть информация рассчитана на внешний мир и представляется на английском языке”, — отметил Сергей Корсунский.

Он также добавил, что Китай начал активную кампанию по продвижению положительного имиджа КНР, имея в виду то, что фрагментация мирового порядка на два лагеря пошла полным ходом.

"Китай, кстати, после визита в Москву пригласил к себе в мае глав государств Центральной Азии на саммит почти в то же время, когда в Японии будет G7, а затем большая конференция относительно будущего Азии, которую будут проводить неправительственные организации. Началась визуальная попытка фрагментировать мир и рынки для того, чтобы приобрести большее значение, чтобы Китай показал США, что он не один и вокруг него ряд стран, которые с ним ассоциируются, поэтому ведите себя скромнее. Посмотрим, что у них получится", – подчеркнул Корсунский.

В то же время в репортажах CNN и других американских телеканалах используются твиты китайцев. Там следят за тем, какие комментарии под этими твитами и постами. То есть исходя из этого китайская стратегия работает — Запад уже попался на эту пропаганду.

“Твиттер – наиболее демократичная сеть. Такое впечатление, что в Пекине очень четко зачитали позицию Москвы о том, что на самом деле война России против Украины — это прокси-война и на самом деле это война с Соединенными Штатами, именно они виноваты в том, что война началась и что Украина не самостоятельное государство. Все эти чепухи, которые мы слышали много лет от Путина, теперь выдают порциями в Китае. И это очень грустно, потому что это неправда. Остальные страны это понимают, не только Япония. В Японии ясно знают, кто на кого напал, кто и за что стоит, какие последствия имеют эти события. Здесь появляется очень много статей, объясняющих рядовым японцам, какие причины и последствия для Азии войны России против Украины. Они провели опрос общественного мнения – 71% опрошенных полностью поддержали визит премьер-министра и его результаты, его личный рейтинг увеличился на 5%”, – рассказал Сергей Корсунский.

Напомним, что фюрер Путин намерен разместить в Беларуси ядерное оружие. Это его ответ на провал в войне, который он развязал против Украины.

Читайте также: