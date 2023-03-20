"Китай должен предложить меню": эксперт рассказал, какие козыри у Украины при разговоре с Си Цзиньпином

Китайский лидер планирует перетащить половину победы на свою сторону.

Такое мнение высказал в эфире "1+1" в рамках общенационального телемарафона "Единые новости" заведующий кафедрой международных отношений Киево-Могилянской академии Максим Яковлев.

"То, что Украина может предложить в имиджевом плане, это действительно участие в инфраструктурных проектах, поддержку их проектам мы тоже можем оказать. У нас были действительно технологические вопросы по возможным военным производствам Украины, в которых Китай мог бы иметь интерес. Мы теперь этого точно не можем пообещать даже если китайцы это вспомнят. Надо быть реалистами", — говорит Яковлев.

По его словам, до сих пор непонятно, каков интерес Китая и что ему было бы интересно в Украине после победы в плане развития.

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"Есть подозрения, что отдельная китайская тема касается телекоммуникаций. Китай действительно должен предложить меню", — подытожил заведующий кафедрой международных отношений Киево-Могилянской академии Максим Яковлев.

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