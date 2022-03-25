Китай готов на конструктив для возвращения мира в Украину — Си Цзиньпин

Китай готов на конструктив для возвращения мира в Украину — Си Цзиньпин

Си Цзиньпин также подчеркнул, что мировому сообществу следует продвигать мирные переговоры.

Китай готов играть конструктивную роль для возвращения мира в Украину.

Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, пишет Синьхуа.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что мировому сообществу следует продвигать мирные переговоры, чтобы создать условия для политического решения украинского вопроса.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай отвергает все обвинения, звучащие от других стран в его адрес, и не будет подвергаться давлению, которое международное сообщество пытается совершать на Пекин. В Китае говорят, что республика будет способствовать переговорам между Украиной и Россией, чтобы как можно скорее прекратить боевые действия.

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