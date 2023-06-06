Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Китай и Франция будут работать над "политическим урегулированием" войны в Украине

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
621
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Китай и Франция будут работать над "политическим урегулированием" войны в Украине

Китай и Франция продолжают сотрудничество по войне в Украине / Фото: Associated Press

Пекин провел телефонный разговор с Францией.

Китай и Франция продолжают сотрудничество по войне в Украине. В частности, во время вчерашнего телефонного разговора главный дипломат Китая Ван I и советник французского президента Эммануэля Макрона по внешней политике Эммануэль Бонне договорились "создать условия для начала процесса политического урегулирования".

Об этом говорится в заявлении китайского МИД.

"Стороны скоординировали свои позиции по украинскому вопросу и договорились продолжать накапливать и создавать условия для начала процесса политического урегулирования", – говорится в сообщении.

Пока никаких подробностей относительно "процесса урегулирования" не приводится.

"Считается, что французская сторона будет продолжать проводить рациональную и активную политику в отношении Китая и играть конструктивную роль в здоровом и стабильном развитии отношений между Китаем и ЕС", — говорится в сообщении.

Однако Министерство иностранных дел и администрация президента Франции не опубликовали отчет об этом звонке.

Между тем, министр обороны Алексей Резников заявил, что Китай может стать посредником в переговорах между РФ и Украиной о войне, если Пекин заставит Кремль вывести войска с оккупированных территорий.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
621
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация