Китай и США готовят крупное стратегическое соглашение о судьбе России - Фейгин

Российский оппозиционер, юрист и адвокат Марк Фейгин в эфире ТСН рассказал, о чем существует договоренность между Китаем и США о судьбе России.

По его словам, Пекин с Вашингтоном готовят крупное стратегическое соглашение о возможном обмене взаимных интересов в отношении России.

"Мы же это видели после визита Пелоси и в канун его. За два дня с президентом Китая беседовал Байден. Это утечки, которые идут в западной прессе. Байден очень расположен договориться с Пекином глобально. Не на уровне: "А давайте, вы не будете атаковать Тайвань, а мы с вами договоримся по торговому соглашению". Мне кажется, это гораздо более масштабное соглашение, напоминающее чем то Никсона и Мао, когда договорились. Кстати, архитектором этого соглашения был Киссинджер. А вот вы посмотрите последнее интервью Киссинджера, где он говорит, что с Китаем надо договариваться. А как можно с Китаем договориться, кроме как ни за счет России", – говорит юрист.

Фейгин подчеркнул, что Россия ослабляется, Китай заинтересован в ее ослаблении, но не исчезновении. Потому что будет вассальная территория, приз Китаю, "который достанется по итогу всего".

"Поэтому я склонен думать, что именно Россия — предмет разговора. Разве можно представить, что разговоры Байдена и Си Цзиньпина не касаются войны в Украине. Можно представить, что Вашингтон не станет использовать все рычаги, в том числе отношения с Китаем для того, чтобы усилить давление на Москву. Я вот не могу себе этого представить. Учитывая, что разговоры в начале были, я имею ввиду к 24 февраля, что Китай может дать оружие (России - ред.), возможность обойти санкции в отношении военных поставок, но этого ничего не произошло. Это означает, что площадка для договоренностей возможна. Есть просто официальная позиция Китая, он выступает за прекращение "конфликта", за соглашения, за мирные переговоры. От этого уже можно отталкиваться и разговаривать. Я думаю, что они на саммите G20 договорились встретится, осталось чуть (времени - ред.) и на саммите АСЕАН, я не исключаю, что будет, возможно, две встречи, и возможно, какой-то измерительный визит в Пекин самого Байдена, я бы тоже этого не исключал", — резюмировал он.

Напомним, политолог объяснил, почему лучшему "другу России" — Китаю — выгодно поражение Путина в войне.

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