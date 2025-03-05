Китай может отправить свои войска на оккупированные территории Украины

Пекин стремится к тому, чтобы его армия получила боевой опыт.
Китай может вести переговоры с Россией по поводу своего участия в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
По данным Центра, Пекин может вести переговоры с Москвой о возможности получения боевого опыта на оккупированных украинских территориях.
Китай стремится получить боевой опыт вроде того, как это делает Северная Корея.
По информации источников ЦНС, посланников из КНР не раз замечали на оккупированной территории.
Отмечается, что Китай и Россия продолжают вести совместную работу по углублению сотрудничества.
Напомним, как сообщило издание "Радио Свобода", недавно стало известно, что в рядах российской армии воюют и наемники из Китая. В то же время, накануне россияне опубликовали видео с якобы китайскими наемниками на фронте.
Читайте также: