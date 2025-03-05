Китай может отправить свои войска на оккупированные территории Украины

Пекин стремится к тому, чтобы его армия получила боевой опыт.

Китай может вести переговоры с Россией по поводу своего участия в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По данным Центра, Пекин может вести переговоры с Москвой о возможности получения боевого опыта на оккупированных украинских территориях.

Китай стремится получить боевой опыт вроде того, как это делает Северная Корея.

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По информации источников ЦНС, посланников из КНР не раз замечали на оккупированной территории.

Отмечается, что Китай и Россия продолжают вести совместную работу по углублению сотрудничества.

Напомним, как сообщило издание "Радио Свобода", недавно стало известно, что в рядах российской армии воюют и наемники из Китая. В то же время, накануне россияне опубликовали видео с якобы китайскими наемниками на фронте.