Китай может планировать передать оружие РФ: Столтенберг отреагировал на заявления

Генсек НАТО подчеркнул, что именно диктатор РФ Путин начал и продолжает войну против Украины.

Глава НАТО Йенс Столтенберг повторил обеспокоенность США по поводу того, что Китай может поставлять России оружие, чтобы помочь ей продолжать войну против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 21 февраля.

"Я все больше озабочен тем, что Китай может планировать оказать смертельную поддержку войне России", – сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО подчеркнул, что именно диктатор РФ Путин начал и продолжает войну против Украины. Войну же Столтенберг назвал " имперской захватнической".

Кроме того, на брифинге находились верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Боррель также сказал, что он затронул вопрос возможной подготовки Китаем поставления оружия в Россию со своим китайским коллегой Ван I и получил заверение, что Китай не будет поставлять оружие ни одной стране, которая находится в состоянии войны.

"Мы должны оставаться бдительными, но, насколько мне известно, нет доказательств того, что Китай делал то, что они утверждают, что не делают", — сказал Боррель.

Напомним, США, ссылаясь на данные собственной разведки, предостерегают, что Пекин серьезно приблизился к границе предоставления Москве летальной военной помощи.

Также СМИ сообщали, что Россия использует китайские беспилотники в войне с Украиной. Некоторые из дронов поставляет компания из КНР DJI.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, если Китай пришлет оружие России, для Европейского Союза это будет означать пересечение "красной линии".

Бывший советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив сказал, если Китай примет такие шаги, то начнется глобальный кризис, суть которого будет в том, что КНР будут отрезать от западной экономики.

Власти Китая же выходными анонсировали документ, в котором представят свое видение урегулирования войны России против Украины.

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