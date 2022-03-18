Китай может повлиять на Россию и заставить ее закончить войну против Украины — Project Syndicate

Также Китай может принять участие в реконструкции Украины.
Китай может повлиять на Россию и заставить государство-агрессора прекратить войну против Украины.
Об этом сообщает Project Syndicate – международная медиа-организация, публикующая комментарии и анализ на различные глобальные темы.
Эксперты отметили, что две сверхдержавы – Соединенные Штаты и Российская Федерация находятся на грани военного противостояния.
В этой ситуации Китай находится в уникальном положении, чтобы положить конец жестокому нападению России на Украину. Как вторая по величине экономика мира со стремлениями к национальному возрождению и глобальному лидерству – оба элемента центральны в "китайской мечте", которую долго поддерживал президент Си Цзиньпин.
Там подчеркнули, что Китай имеет два важных преимущества как потенциального миротворца в российско-украинской войне:
- Китай может полагаться на свои главные принципы. Со времен Чжоу Эньлая в 1950-х годах Китай подчеркивал, что его внешняя политика руководствуется пятью принципами мирного сосуществования, среди которых взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, ненападение и невмешательство во внутренние дела других стран. Нападение России на Украину грубо нарушает эти ценности.
- Китай имеет преимущество в партнерстве с Россией. 4 февраля на открытии Зимних Олимпийских игр в Пекине Си и Путин подписали расширенное соглашение, которое подчеркнуло их общую приверженность "новой эре" международных отношений. Поскольку российская экономика быстро слабеет в изоляции, ее зависимость от Китая приобретает особое значение.
Как отмечается, ВВП России не превышает экономику Бельгии и Нидерландов вместе взятых – и это делает почти невозможным для России поддержание войны.
Поэтому Китай мог бы сделать три важных шага:
- Си Цзиньпин должен призвать к проведению экстренного саммита лидеров G20, сосредоточенного на достижении немедленного и безоговорочного прекращения огня в Украине и разработке повестки дня мира, заключенного на переговорах.
- Китай должен взять на себя ведущую роль в оказании гуманитарной помощи, внеся значительный вклад в ЮНИСЕФ, помогающую детям. Дети составляют по меньшей мере половину - более 3 миллионов украинских беженцев.
- Китай должен стать лидером в поддержке украинской реконструкции – в частности, инфраструктурной, с помощью программы "Один пояс, один путь" (Украина является ее участницей с 2017-го) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, который возглавляет Китай.
Программа развития ООН оценивает потери инфраструктуры, связанные с войной, в диапазоне 100 миллиардов долларов, и эта цифра будет расти.
"Китай сам по себе не может решить фундаментальное несогласие, которое повлекло за собой российско-украинскую войну, но может обеспечить структуру и преданность процессу разрешения конфликта, ведь из-за нового соглашения о партнерстве между Си и Путиным Китай имеет гораздо большие рычаги влияния на РФ, чем западные санкции ", – говорится в сообщении.
Напомним, Байден провел телефонный разговор с президентом Китая.
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