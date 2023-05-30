Китай может стать посредником в войне Украины с РФ: Зеленский ответил, при каких условиях

Китай может помочь Украине прекратить войну только если он займет четкую и твердую позицию.

Китай может стать посредником в российско-украинской войне при условии, что будет придерживаться позиции по выводу оккупационных войск со всей территории нашего государства.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью корейскому Chosun Ilbo.

Глава государства считает, что Китай пытается ходить по канату где-то снаружи, между Западом и Россией.

"Это правда, что Китай прямо не поддерживает позицию Украины. Что касается собственной мирной инициативы Китая, мы четко дали понять, что мы ценим любые усилия других стран, но наша собственная формула мира, наша инициатива фундаментальная. Потому что эта война началась в Украина и продолжается здесь", — сказал он.

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По словам Зеленского, Китай может помочь Украине прекратить войну только если он займет четкую и твердую позицию о том, что российские войска должны выйти со всей территории Украины.

Отметим, специальный представитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй завершил свой визит в Украину и другие страны.

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