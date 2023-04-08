Китай начал трехдневные военные учения вокруг Тайваня

Во время учебы отработают маневры в Тайванском проливе и к северу, югу и востоку от острова.

В Китае объявили трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером Палаты представителей.

Об этом информирует CNN.

Как отмечает издание, в китайские власти заявили, что маневры являются "серьезным предупреждением столкновения сепаратистских сил Тайваня с внешними силами и необходимыми действиями для защиты национального суверенитета".

В частности, во время учения отработают маневры в Тайванском проливе и к северу, югу и востоку от острова.

"Вскоре после объявления Китая оборонное ведомство непризнанного Тайваня заявило, что над проливом зафиксировали 42 китайских самолета, из них 29 пересекали условную медианную линию и заходили в зону идентификации ПВО. Рекордное мероприятие в зону идентификации ПВО Тайваня было в октябре2 зафиксировали 56 самолетов", – говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что Пекин пересмотрел свою позицию по поводу принадлежности Курильских островов Японии. В КНР заявляют о "нейтральных" взглядах на эту тему.

Между тем , Путин активизировал свои усилия на международной арене в попытке оправдать значимость России, связи с которой недавно обесценил Китай.