Китай ни при каких обстоятельствах не будет оказывать помощь России — Огрызко

Китай не будет рисковать и оказывать России военную и экономическую помощь.

Такое мнение телеканалу "Эспрессо" высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Более того, он добавил, что Пекин также уже предупредили о последствиях в случае помощи Путину.

"Китай точно не пойдет на помощь РФ ни при каких обстоятельствах. Пекин не будет рисковать своей экономической стабильностью, на которой держится режим Си Цзиньпина. К тому же Китай предупредили. Предупредили о последствиях для Пекина при любой помощи России. В частности, очень серьезные негативные последствия", — объяснил Огрызко.

Он отметил, что Си Цзиньпин прекрасно понимает, чем помощь РФ обернется для Китая.

"Си Цзиньпин прекрасно понимает, что помощь России будет иметь для него отрицательный результат. Поскольку экономика Китая очень сильно привязана к Западу. Разрыв экономических связей с Западом будет означать реальный и быстрый крах всего того, что сегодня имеет Пекин", — добавил. он.

Напомним, что ранее США предупредили Китай о последствиях в случае поддержки Путина, развязавшего широкомасштабную войну против Украины. Так, представитель Государственного департамента США Нед Прайс предупредил Пекин о цене помощи РФ в систематическом уклонении от санкций или безопасности. "Мы очень внимательно следим за решениями, принимаемыми КНР в ответ на любые запросы помощи России в сфере безопасности", – сказал он.

Китай и война России против Украины

Стоит отметить, что с начала широкомасштабного вторжения Пекин заявил о своем нейтралитете в войне РФ против Украины, не выделяя ни одну из сторон. Вместе с тем посол Китая в Евросоюзе Фу Конг заявил, что вторжение России в Украину 24 февраля поставило Пекин "в очень сложное положение". Он подчеркнул, что китайские власти не хотят "выбирать между друзьями" — Украиной и Россией.

В то же время, понимая негативные последствия сотрудничества с РФ, в Китае заявили о желании улучшить отношения с США.

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