Китай ответил на "упреки" США в отношении "безграничной" дружбы с РФ

Китай резко ответил на упреки в "безграничной" дружбе с Россией. В Пекине заявили, что считают это вмешательством в отношения.

Соответствующее заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин, пишет The Guardian.

Представитель МИД прокомментировал слова министра финансов США Джанет Йеллен, заявившей о том, что так называемая "безграничная" дружба Пекина и Москвы свидетельствует о том, что Китай несерьезно относится к войне в Украине.

Вэньбин же ответил, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Китая с Россией.

Читайте также: