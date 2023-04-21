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Китай ответил на "упреки" США в отношении "безграничной" дружбы с РФ

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1248
Время на прочтение
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Китай ответил на "упреки" США в отношении "безграничной" дружбы с РФ

Ван Вэньбин

Заявление России и Китая о "безграничной дружбе" является риторическим приемом.

Китай резко ответил на упреки в "безграничной" дружбе с Россией. В Пекине заявили, что считают это вмешательством в отношения.

Соответствующее заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин, пишет The Guardian.

Представитель МИД прокомментировал слова министра финансов США Джанет Йеллен, заявившей о том, что так называемая "безграничная" дружба Пекина и Москвы свидетельствует о том, что Китай несерьезно относится к войне в Украине.

Вэньбин же ответил, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Китая с Россией.

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Дата публикации
Просмотры
1248
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