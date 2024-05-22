Китай передает летальное оружие России: США и Великобритания имеют доказательства

Совсем недавно Путин побывал с визитом в Китае, куда привез всех ключевых чиновников российского правительства.

Британский министр обороны Грант Шаппс заявил, что Китай начал предоставлять России летальное оружие для применения в войне против Украины.

Во время оборонной конференции в Лондоне Шаппс сообщил, что информацию о таких поставках получили спецслужбы Великобритании и США.

«У нас есть свидетельство того, что Россия и Китай сотрудничают в области боевого оборудования для применения в Украине, — сказал Шаппс. — Американская и британская разведка обнародуют данные о том, что из Китая в Россию, а дальше в Украину поступает летальная помощь».

Напомним, в середине мая кремлевский диктатор Владимир Путин побывал с визитом в Китае и привез с собой всех ключевых чиновников российского правительства, начавшего работать после его инаугурации на очередной срок. Детальнее о визите — по ссылке.

Читайте ведущие новости дня: