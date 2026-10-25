Китай помогает Путину следить за Украиной из космоса: журналисты раскрыли тайную схему

Спутник / © Associated Press

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Россия все активнее использует спутниковые снимки китайского производства для разведки украинской территории и поддержки военных операций. Данные поступают через сеть частных компаний, продающих изображения со спутников, иногда под другими названиями, что затрудняет отслеживание их происхождения.

Об этом сообщает итальянское издание Il Giornale, ссылаясь на журналистские расследования.

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По обнародованным данным, более 80% спутниковых снимков с разрешением менее одного метра, которые продавались на российском коммерческом рынке в 2025 году, происходили из китайской спутниковой группировки «Цзилинь-1» (Jilin-1).

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Такие изображения могут использоваться для обнаружения военных объектов, отслеживания перемещений техники и оценки последствий ударов. В то же время, установить прямую связь между каждым полученным снимком и конкретной российской атакой невозможно.

Как китайские спутники работают на российский рынок

Одним из примеров такого сотрудничества стал китайский радиолокационный спутник Chaohu-1, разработанный компанией Spacety. На российском рынке его снимки предлагаются под названием Elsat-1 через компании L5 и SCANEX, которые могут доставлять данные заказчикам в течение нескольких часов.

Спутник способен создавать изображения с разрешением до одного метра в режиме детального наблюдения, а в режиме ScanSAR – охватывать территорию в ширину до 170 километров.

Его главное преимущество заключается в использовании радиолокационной технологии SAR, позволяющей получать изображения даже ночью и при плотной облачности. Для военной разведки это особенно важно, поскольку наблюдение не зависит от освещения и большинства погодных условий.

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Как установили журналисты, идентифицировать Chaohu-1 под другими торговыми названиями удалось благодаря сопоставлению технических характеристик, орбитальных данных и документации компаний.

К продаже китайских спутниковых данных причастны и другие российские структуры. В частности, группа "Новый Космос" предлагает радиолокационные снимки, полученные с китайских аппаратов, а оборонный подрядчик "Стилсофт" использует китайские оптические платформы под названием "Стилсат-1".

Еще одна компания «Новый Старт» объявила о планах создания собственной группировки разведывательных спутников, однако признала, что сначала будет использовать китайские радиолокационные антенны.

США уже вводили санкции из-за спутниковой разведки для России

Проблема использования китайских космических технологий в войне против Украины возникла не в первый раз.

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Еще в январе 2023 года Министерство финансов США ввело санкции против китайской Spacety China и российской Terra Tech. Вашингтон связывал эти компании со снабжением радиолокационных изображений украинской территории, которые использовались для поддержки операций группировки «Вагнер».

В настоящее время Москва и Пекин отрицают прямое сотрудничество в сфере военной разведки против Украины. Однако коммерческие каналы поставки спутниковых данных позволяют России частично компенсировать ограниченные возможности собственной космической группировки.

Для Кремля это означает дополнительный доступ к разведывательной информации без необходимости запуска собственных спутников. Китайские компании в свою очередь получают возможность поставлять технологии на российский рынок без формального военного союза между государствами.

Война в космосе: последние новости

Напомним, ранее российский спутник «Космос-2612» опасно приблизился к аппарату ICEYE-X36, который может предоставлять разведывательные данные Украине. По разным оценкам, минимальное расстояние между спутниками могло составлять от 26 до 500 метров. Цель маневра российского аппарата остается неизвестной.

По данным компании LeoLabs, сближение началось 15 октября. Уже на следующий день расстояние между спутниками сократилось с 350 до менее пяти километров. Российский аппарат еще несколько дней оставался вблизи ICEYE-X36, после чего начал удаляться.

Между тем, Украина договорилась с финскими компаниями Nokia и ICEYE о разработке собственной системы спутниковой связи для оборонных нужд. Соответствующий меморандум уже подписало Министерство обороны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что расширение использования спутниковых возможностей Финляндии важно для обороны и устойчивости Украины. В свою очередь гендиректор ICEYE Рафал Моджевский отметил, что новая система должна обеспечить защищенную связь под украинским контролем, независимо от перебоев наземной инфраструктуры.

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