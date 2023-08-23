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Китай поставлял России технику для возведения укреплений на оккупированных территориях

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Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Китай поставлял России технику для возведения укреплений на оккупированных территориях

Си Цзиньпин и Путин / Фото: Associated Press

Общий объем торговли между странами за первые семь месяцев 2023 года вырос на 36% – до 134 млрд долларов.

Китай увеличил объемы поставок экскаваторов и другой техники россиянам, которую затем использовали для строительства укреплений на оккупированных территориях.

Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Общий объем торговли между странами за первые семь месяцев 2023 года вырос на 36% — до 134 млрд долларов. Среди товаров, которые Китай поставляет в РФ, используемые в военных целях, в частности это микрочипы экскаваторы для рытья траншей.

Издание отмечает, что Китай начал наращивание поставок техники для рытья земля именно год назад, а в начале текущего года Пекин почти вдвое увеличил поставки фронтальных погрузчиков и более чем втрое больше экскаваторов, чем за тот же период прошлого года.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Джозефа Уэбстера говорит, что это свидетельствует об использовании их Россией в войне против Украины.

"Китайские компании сделали возможным строительство российских укреплений в Украине. Это не совпадение, именно год назад российские войска действительно начали окапываться, когда они начали отступать", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские компании получили десятки тысяч компонентов для производства оружия из Китая с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министерство иностранных дел Китая отрицает поставку России китайских компонентов и комплектующих для производства оружия.

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Дата публикации
Просмотры
333
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