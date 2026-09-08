Китай просил Украину удержаться от ударов: в МИДе объяснили, почему это показательно

Спикер МИД Георгий Тихий

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Китай официально обратился в Украину с просьбой не наносить удары по части территории России, где будет находиться делегация КНР высокого уровня. В МИДе подтвердили, что такое обращение поступало, и отметили, что подобные просьбы подчеркивают субъектность Украины.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в ответ на вопросы журналистов, передает корреспондент ТСН.ua.

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«Мы обычно не комментируем такие вещи публично, но, поскольку вы уже спросили, могу подтвердить, что китайская сторона действительно обратилась в МИД Украины с официальной просьбой не наносить удары по той части территории Российской Федерации, где будет находиться делегация КНР высокого уровня», — сообщили в ведомстве.

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Украинская сторона приняла обращение к сведению. В МИД также отметили, что Китай обращается с подобными просьбами не впервые — раньше они уже поступали во время пребывания китайских чиновников в России.

"Мы считаем, что это, как говорится, является признанием субъектности Украины, если посмотреть на карту, где расположен Владивосток", - добавили в МИД.

Ранее The Telegraph сообщал, что китайская государственная компания замаскировано экспортировала в Россию десятки тонн химических веществ для производства углеродного волокна. Эти материалы используются для изготовления дальнобойных дронов-камикадзе, которыми Россия атакует Украину.

По данным издания, компоненты поставляли компании, связанной с крупнейшим российским производителем энергии, занимающейся изготовлением беспилотников Герань.

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Схему скрытого снабжения раскрывают внутренние российские документы, которые The Telegraph получило и проанализировало в рамках совместного расследования с Politico.

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