Китай против мира: Зеленский назвал причину, почему КНР невыгодно окончание войны в Украине

Си Цзиньпин и Владимир Путин / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал роль Китая в переговорном процессе, заявив, что, несмотря на все уважение к стране, он не видит, что Пекину выгодно скорейшее окончание войны. По его мнению, Китай не заинтересован в слабой или проигравшей России, что приводит к продолжению конфликта.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Владимир Зеленский подчеркнул, что уважает территориальную целостность каждого уважающего Украину государства и признал значительное влияние Китая.

"Безусловно, Китай — крепкая страна, крепкая экономика. Самое главное в нашем случае — это влияние, которое Китай точно оказывает на Россию, лично на Путина", — заявил президент.

"Но при всем уважении... мы должны, честно сказать, я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны. Почему? Потому что я думаю, что мы читали с вами, сейчас видели доктрины."

Зеленский связал это с глобальным противостоянием, отметив, что "Китаю невыгодна слабая Россия и проигравшая Россия в этом формате".

"Из-за этого честно страдает украинский народ. Потому что если Китаю невыгодно остановить Россию, это значит, что идет продолжение войны. Это не значит, что Китай прямо оружие поддерживает России, но точно не поддерживает остановку этой войны. Это окончательно."

Президент также прокомментировал вопрос прямой военной помощи КНР. Зеленскому не докладывали о прямых поставках оружия из Китая в Россию.

Однако он упомянул о "те или иных докладах наших разведок" о поставках станков и других невоенных встречных поставок из Китая на территорию России.

Кроме того, Владимир Зеленский ответил, откажется ли Украина от территорий ради мира.