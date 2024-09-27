Китай спасает Россию и помогает воевать против Украины: The Times обнаружил доказательства

Появились доказательства того, что Китай предоставлял России оружие, используемое в войне против Украины.

Об этом пишет The Times.

Западные официальные лица поделились с журналистами итогами доклада, указывающего на значительную эскалацию и помощь Пекина Москве.

В документе говорится, что одна из компаний Китая направила в Россию для испытаний ряд специально разработанных военных беспилотников. Конечный пункт назначения находится в Украине, на поле боя.

Анонимный западный чиновник в общении с журналистами не стал раскрывать название китайской компании, однако отметил, что сделка состоялась еще в прошлом году. Это доказательство того, что "китайские компании поставляют России смертоносное оружие для использования в Украине".

"Хотя китайское правительство может и не признавать этого, ему будет трудно скрывать свою растущую поддержку", — заявил чиновник.

Напомним, 15 мая 2024 года Владимир Путин посетил Пекин для встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

Это был второй за семь месяцев визит главы Кремля в Китай — и четвертая встреча двух лидеров, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года.

За это время Пекин стал жизненно важным партнером Москвы, поскольку стремится смягчить влияние западных санкций, введенных из-за военной агрессии РФ.

Пекин стал ключевым поставщиком автомобилей, одежды, сырья и многих других товаров в Россию после того, как западные страны ввели против нее санкции.

В 2023 году товарооборот России и Китая установил исторический рекорд. По данным китайской таможни, он превысил 240 млрд долларов, что на 64% больше, чем в 2021 году (до вторжения России в Украину).

Российский импорт из Китая составил 111 млрд долларов, а экспорт в Китай – 129 млрд долларов.

Экспорт китайских автомобилей и запчастей в Россию в 2023 году достиг 23 млрд долларов по сравнению с 6 млрд годом ранее.

Пекин проигнорировал западные санкции и закупил у РФ 107 миллионов тонн сырой нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году. А также восемь миллионов тонн сжиженного природного газа, что на 77% больше, чем в 2021 году.

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