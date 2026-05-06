Китай тайно помогает в войне России и Ирану, обходя санкции США

Китай обходит санкции США

Несмотря на санкции США, Китай продолжает поставлять комплектующие для производства дронов в Иран и Россию. Малоизвестные китайские компании открыто поставляют товары двойного назначения, такие как двигатели и аккумуляторы. Все они игнорируют американские санкции.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В начале марта, когда США и Израиль атаковали Иран, а Иран обстреливал Тель-Авив и страны Персидского залива, с китайского сервера пришла странная рассылка. В письме говорилось о следующем:

«Мы глубоко поражены и возмущены агрессией против Ирана, и наши сердца с вами», — писала компания Xiamen Victory Technology.

Компания предложила продажу немецких двигателей, которые могут использоваться для дронов-камикадзе. США запретили продажу этих двигателей в Иран и Россию, ведь именно они питают БпЛА «Shahed-136».

На странице китайского производителя размещены фотографии беспилотника в стиле «Shahed», а также слоган: «Инновационные решения в области авиационных двигателей».

Открытая маркетинговая стратегия маленькой компании-производителя в Китае показывает, что США не могут заблокировать продажи товаров двойного назначения.

По данным китайской таможни, китайские компании ежедневно отправляют сотни контейнеров, заполненных такими товарами, в Россию и Иран. Речь идет о разных товарах — от двигателей до компьютерных чипов, оптоволоконных кабелей и гироскопов.

Бывшие чиновники Министерства финансов и аналитики по вооружениям рассказали, что китайские поставщики определенный период времени умышленно маркировали контейнеры неправильно, чтобы обойти санкции США и ЕС.

Низкотехнологичные и одноразовые беспилотники почти полностью состоят из простых деталей, которые легко попадают на мировой рынок и остаются незамеченными.

Чаще всего эти детали производятся в самом Китае и затем попадают в РФ и Иран в обход санкций.

Глава компании, которая провела рассылку для Ирана, представился как Кристоф Чен. Он заявил, что компания начала продавать двигатели в начале этого года и не экспортировала их ни в Иран, ни в Россию. А двигатели будто не используются в беспилотниках. Несмотря на то, что на сайте фото дронов.

Его письмо с предложением продажи двигателей случайно попало в почтовый ящик Iran Watch. Это часть проекта Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, отслеживающего иранские сети распространения оружия.

Расследование Министерства финансов США показало, что почти все американские и европейские компоненты двойного назначения через авторизованных дистрибьюторов перенаправлялись розничным продавцам в Китае или Гонконге, которые затем отправляли эти компоненты в Иран или Россию.

Оплачивались американские и европейские детали через подставные компании. Санкции США не могут полностью ограничить работу и продажи небольших компаний.

Аналитики уверены, что Иран и Россия все чаще закупают детали у Китая. Это подтверждают украинские военные, которые разбирают вражеские дроны и замечают значительное количество китайских деталей. Еще больший спрос на китайские оптоволоконные кабели начался после атаки Сил обороны Украины на Саранск в апреле 2025 года, когда Украине удалось вывести из строя основного вражеского поставщика оптоволокна.

Напомним, бывший глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Россия фактически является «вассалом» Китая и не способна самостоятельно поддерживать нынешние масштабы войны против Украины.

Выступая на Киевском Форуме безопасности, он подчеркнул, что стратегическая зависимость Москвы настолько глубока, что ключевые решения относительно дальнейшей эскалации или нападения на страны Альянса могут приниматься именно в Пекине, а не только в Кремле.

Для эффективного отпора потенциальным угрозам адмирал призвал союзников усиливать не только военные способности, но и промышленную и финансовую базу.

