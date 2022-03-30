Китай в ООН заявил, что санкции против России создадут "новые гуманитарные проблемы"

Китай в ООН заявил, что санкции против России создадут "новые гуманитарные проблемы"

Китай в ООН назвал войну в Украине "конфликтной ситуацией" и заявил о вреде от санкций против России.

Посол Китая в ООН Дай Бинг назвал войну в Украине "конфликтной ситуацией", а также призвал к защите жизни мирных граждан и уважению международного гуманитарного права.

Об этом пишет The Guardian.

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"Конфликтная ситуация в Украине сохраняется. Эффективная защита жизни мирного населения и удовлетворение их гуманитарных потребностей обязательна. Китай призывает уважать международное гуманитарное право, чтобы максимально избежать жертв среди гражданского населения, защитить гражданские объекты, обеспечить безопасный проход для эвакуации и гуманитарного доступа, а также обеспечить непрерывную поставку предметов первой необходимости, таких как еда, питьевая вода и лекарства. Необходимо усилить защиту уязвимых групп, таких как женщины и дети", — заявил китайский дипломат.

В то же время Бинг считает, что ужесточение санкций против России "породит новые гуманитарные проблемы". Он призвал "воздержаться от неоправданных экспортных ограничений".

Самым убедительным путем прекращения огня и боевых действий посол Китая назвал диалог и переговоры.

"Международное сообщество должно поощрять и поддерживать продолжение прямых переговоров между Россией и Украиной до достижения положительного результата и восстановления мира. Соединенные Штаты, НАТО и ЕС также должны участвовать в диалоге с Россией, учесть законные проблемы безопасности всех сторон и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру региональной безопасности путем диалога и переговоров", — сказал представитель Китая.

Напомним, ряд мировых СМИ сообщил, что Китай выразил готовность оказать помощь России в войне с Украиной, о которой накануне попросила сама РФ.

В свою очередь посол КНР в Украине заверил, что Китай никогда не нападет на наше государство. Позже МИД КНР заявил, что Пекин будет придерживаться нейтралитета в отношении Украины.

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