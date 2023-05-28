"Китай воспринимает Россию не как союзника, а как проблемы": эксперт о том, как власть ускользает из рук Путина

В Китае состоялся в городе Сиане состоявшийся саммит пяти центральноазиатских государств, на котором Китай окончательно выкатил свои геополитические претензии на Центральную Азию. Несмотря на интересы Кремля, Китай начинает играть свою игру и не учитывает интересы Москвы.

Об этом рассказал экс-руководитель Комитета Нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев в интервью на телеканале "Эспрессо".

По его мнению, для России жестоким шагом стало во взаимоотношениях из Китая и стран Средней Азии стало сотрудничество в области оборонной и правомочной деятельности.

"Это очень важный шаг, жесткий шаг для России. России стоит задуматься глубоко, ведь все вопросы обороны и деятельности спецслужб правоохранительных органов всегда осуществлялись только под эгидой РФ в наших государствах. И никто особо не претендовал. Там Турция в последние годы, да, в В рамках Тюркского союза осуществила объединение спецслужб небольшое такое, объединение правоохранительных органов. Турция имеет конкретные шаги в сторону Азербайджана, когда они практически вступили в карабахский конфликт", — сказал он.

Также по словам Мусаева, Китай будет двигаться в дальнейшем в этом направлении.

"Если мы говорим о столкновении интересов в Центральной и Средней Азии, интересов России и интересов Китая, в нынешней ситуации Москва очень сильно зависит от Поднебесной империи. И недаром Путин пытается назвать Си Цзиньпина своим старшим братом. Это огромное унижение для России, но других вариантов у Путина нет", – добавляет он.

Он отмечает, что Китай, отстраняясь от агрессии России в Украине, показывает свой нейтралитет, некую формальную поддержку России на словах о мирном проекте, который может устроить Россию, в то же время двигается в своем направлении в собственных интересах.

"И собственные интересы говорят о том, что Китай уже не видит в России не только равного партнера, а видит огромные проблемы, возникшие в России в связи с агрессией в Украине. Поэтому это движение Китая в Центральной Азии, кое-что мы замечаем в Закавказье, потому что сейчас Армения уже устами премьер-министра Пашиняна говорит о том, что у нее нет перспектив оставаться в ОДКБ. Это очень серьезный момент и слишком тревожный звонок для России", добавляет Мусаев.

Более того, он убежден, что ОДКБ на сегодняшний день практически умершее объединение, не имеющее перспективы,

"Ни один участник ОДКБ, даже Белоруссия, ни в какие военные конфликты за пределами ОДКБ вмешиваться не будет, это во-первых. Во-вторых, ОДКБ не смогло решить вопрос с Карабахом, как вы знаете. И совершенно не смогло решить вопрос пограничного военного столкновения между Таджикистаном и Киргизией, двумя важными центральноазиатскими государствами", — резюмирует он.

Напомним, в Китае сделали заявление о "причинах" войны Российской Федерации в Украине. Мол, к ней привело "проявление проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы".

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