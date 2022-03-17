Китай выступает против санкций США в отношении России и будет принимать все меры для защиты прав своих компаний

Китай выступает против санкций США в отношении России и будет принимать все меры для защиты прав своих компаний

Пекин выступает против каких-либо односторонних ограничений.

Китай выступает против санкций США в отношении России. Также обещает, что будет защищать свои компании, если они пострадают от действий Вашингтона.

Об этом сообщает Global Times.

Как заявляет Министерство торговли Китая, комментируя угрозы США в отношении компаний, помогающих обходить санкции против России, Пекин выступает против каких-либо односторонних ограничений. По его мнению, данные санкции дестабилизируют мировые рынки.

В заявлении также говорится, что китайская сторона примет все необходимые меры для защиты прав своих компаний.

В свою очередь посол Китайской Народной Республики в США Цинь Ган убеждает, что правительству его страны не было известно о подготовке Кремля к войне против Украины. Китайский дипломат утверждает, что его страна поддерживает территориальную целостность украинского государства.