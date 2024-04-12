Китай выступил против вооружения Украины: какую циничную альтернативу предлагают

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан заявил, что войну в Украине лучше закончить путём переговоров, а не с помощью оружия.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН.

“Кризис в Украине продолжает затягиваться, и война забрала слишком много жертв. Продолжение поставок оружия на поле боя только усугубит риск обострения кризиса и не будет способствовать охлаждению ситуации и достижению прекращения огня для окончания войны. Лучше закончить войну путем переговоров, чем с помощью оружия», – отметил Шуан.

Он призвал все заинтересованные стороны активизировать дипломатические усилия для прекращения огня и боевых действий: Китай не является стороной кризиса и не участвует в конфликте; он не предоставлял смертоносное оружие или оборудование ни одной из сторон конфликта, не пользовался и не будет пользоваться этим».

Заместитель постпреда отметил, что они выступают за своевременный созыв международной конференции, одобренной Россией и Украиной, с равным участием всех сторон, для обсуждения всех вариантов мира на справедливой основе.

"Мы готовы обеспечить необходимые условия для проведения переговоров российской и украинской сторонами и приложить неутомимые усилия для скорейшего политического урегулирования кризиса", — добавил он.

Напомним, российские захватчики усилили давление на фронте, а также активизировали все международные возможности, чтобы вынудить Украину сесть за стол переговоров в слабой позиции.

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