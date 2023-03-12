Китай выжидает: аналитик из Польши объяснил, при каком условии Пекин может помочь Путину в войне

Из Китая поступает все большее количество товаров двойного назначения, без которых России было бы сложнее вести войну.

Китай рассчитывает и ожидает развития войны в войне в Украине, прежде чем принять решение о военной поддержке РФ.

Такое мнение высказал в интервью польскому PAP доктор Михаил Богуш из Центра восточных исследований (OSW).

Как указывает эксперт, для КНР "важнейшим является выживание путинизма в России, потому что это выгодная им политическая договоренность".

"Если россиянам удастся сохранить свои территориальные достижения, а продолжительная война истощит ресурсы Запада, китайцы могут считать, что стоит рискнуть и помочь Путину. Однако, если они считают, что Россия проиграет и быстро проигрывает, что угрожает авторитарному правлению в России, они могут призвать Путина списать убытки", – считает аналитик.

По его мнению, Китай не перестанет поддерживать Россию, пока существует выгодная Пекину политическая договоренность.

"Обе стороны считают, что альтернативы их альянсу нет, а наибольшей угрозой они считают Запад. Коммунистические власти КНР не осудили российскую агрессию против Украины и выступают против санкций, введенных против Москвы. Развитие событий на поле боя будет иметь решающее значение, поэтому скорая и решительная победа Украина была бы столь важна", — добавляет Богуш.

Аналитик OSW говорит, что Китай может удержаться от поставок оружия России из-за опасений быть вовлеченным "в неудачную авантюру". По его мнению, в случае полной победы России, то есть захвата всей Украины и поглощения Беларуси, Пекин не будет больше придется опасаться западных санкций. Это то, на что рассчитывает Путин и, вероятно, до сих пор говорит (лидеру КНР) Си Цзиньпину.

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"Пекин играет осторожно. Он не хочет подвергать себя санкциям, но он также не хочет упускать возможность, если Путин добьется успеха, но он может рассчитывать на этот успех только в случае кризиса на Западе, ухода от Украины, внутреннего напряжения и разрыва санкции многих стран.. В таком случае Пекину больше не придется бояться санкций. Поэтому и ждут", — отметил доктор Богуш, и добавил, — "Если Россия начнет быстро проигрывать, они (Китай. — Ред.) не будут инвестировать в этот проект".

Комментируя заявление США о том, что Пекин может рассматривать возможность поставки оружия и боеприпасов в Россию, аналитик указал, что на сегодняшний день нет доказательств того, что КНР поставляет оружие России. Однако, по его словам, из Китая поступает все большее количество товаров двойного назначения, без которых России было бы сложнее вести войну: от продовольственных пайков, одежды до средств связи и всевозможных датчиков, необходимых для создания оружия.

Напомним, по данным США, одна из китайских компаний поставляла России детали для иранской программы беспилотников.

В МИД Китая, говоря о войне в Украине, заявили, что "Пекин не создавал кризис, он не является стороной кризиса и не предоставлял оружия ни одной из сторон".

Там призвали "как можно скорее" начать процесс мирных переговоров.

Бывший работник разведки КГБ СССР Александр Зеленько считает, что война РФ против Украины – это якобы часть глобального плана Китая. По его мнению, Пекин хотел использовать войну РФ против Украины в свою пользу, изнурив Запад, чтобы затем захватить Тайвань.

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Российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина может стать тревожным признаком для Украины. Это будет означать, что Китай готов втянуться в войну.

Политолог Владимир Фесенко уверен, что Россия после вторжения в Украину перестала быть равноправным партнером Китая. По случаю Пекин может воспользоваться ослаблением России и унести "все, что нужно".

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