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Китайские наемники в составе армии РФ воюют в Украине: Коваленко сделал заявление
Китайские военные находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск.
Китайские военные наемники в составе российской армии на войне в Европе — это несколько противоречит миротворческим публичным заявлениям Пекина. И реагировать на это придется.
Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Он также привел пример Индии, которая ранее отреагировала на вовлечение своих граждан к войне в Украине.
«Китайские военные находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск, а Китай публично поддерживает территориальную целостность нашего государства», — сказал Коваленко.
Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский раскрыл детали взятия в плен китайских военных в Донецкой области.
Ранее речь шла о том, что китайские наемники воюют на стороне РФ. Однако в украинский плен китайцы попали впервые.
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