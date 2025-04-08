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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Китайские наемники в составе армии РФ воюют в Украине: Коваленко сделал заявление

Китайские военные находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Китайские наемники в составе армии РФ воюют в Украине: Коваленко сделал заявление

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко / © из соцсетей

Китайские военные наемники в составе российской армии на войне в Европе — это несколько противоречит миротворческим публичным заявлениям Пекина. И реагировать на это придется.

Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Он также привел пример Индии, которая ранее отреагировала на вовлечение своих граждан к войне в Украине.

«Китайские военные находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск, а Китай публично поддерживает территориальную целостность нашего государства», — сказал Коваленко.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский раскрыл детали взятия в плен китайских военных в Донецкой области.

Ранее речь шла о том, что китайские наемники воюют на стороне РФ. Однако в украинский плен китайцы попали впервые.

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