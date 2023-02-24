Китайский мирный план окончания войны в Украине: 12 пунктов об отказе от менталитета "холодной войны" и возобновлении экспорта зерна

В ночь на 24 февраля Китай обнародовал свой мирный план по окончании войны в Украине.

Позиция Китая относительно «политического урегулирования украинского кризиса» – именно заявление с таким названием появилось на сайте китайского МИД 24 февраля 2023 года.

Среди мирного плана Китая – 12 пунктов. Приводим его без изменений.

Речь идет о:

1. Уважение к суверенитету всех стран.

«Общепризнанное международное право, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, должно строго соблюдаться. Необходимо эффективно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного общества. Все стороны должны совместно поддерживать основные нормы, регулирующие международные отношения и защищать международную честность и справедливость. Следует поощрять равное и одинаковое применение международного права, а двойные стандарты следует исключать», — говорится в сообщении.

2. Отказ от менталитета "холодной войны".

«Безопасность страны не должна достигаться за счет других. Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков. Законные интересы безопасности и беспокойства всех стран следует воспринимать серьезно и должным образом рассматривать. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, придерживаясь видения общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и помня о долгосрочном мире и стабильности в мире, способствовать формированию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности. Все стороны должны противостоять стремлению к собственной безопасности ценой безопасности других, предотвращать блоковую конфронтацию и работать вместе ради мира и стабильности на Евразийском континенте», — убеждены в Китае.

3. Прекращение боевых действий.

"Конфликты и войны никому не приносят пользы. Все стороны должны сохранять рациональность и проявлять сдержанность, избегать раздувания огня и обострения напряженности и предотвращать дальнейшее ухудшение кризиса или даже выход из-под контроля. Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем восстановлении прямого диалога с целью постепенной деэскалации ситуации и достижения всеобъемлющего прекращения огня", - говорится в сообщении.

4. Возобновление мирных переговоров.

"Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. Следует поощрять и поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса для возобновления переговоров. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", — говорится в заявлении.

5. Разрешение гуманитарного кризиса.

"Необходимо поощрять и поддерживать все меры, способствующие ослаблению гуманитарного кризиса. Гуманитарные операции должны основываться на принципах нейтралитета и беспристрастности, а гуманитарные вопросы не должны быть политизированы. Безопасность гражданского населения должна быть эффективно защищена, а также должны быть созданы гуманитарные коридоры Необходимо поддержать ООН в выполнении координационной роли в направлении гуманитарной помощи в зоны конфликта., – считают в Китае.

6. Защита гражданского и военнопленных.

"Стороны конфликта должны строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападений на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных. Китай поддерживает обмен военнопленными между Россией, и Украиной и призывает все стороны создать для этого более благоприятные условия", – убеждены китайские дипломаты.

7. Поддержание безопасности атомных электростанций.

"Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и призывает все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию по ядерной безопасности (CNS), и решительно избегать техногенных ядерных аварий. Китай поддерживает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в исполнении конструктивной роли в содействии безопасности мирных ядерных установок", — считают в Китае.

8. Снижение стратегических рисков.

"Нельзя использовать ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны. Угрозе или использованию ядерного оружия следует противостоять. Необходимо предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса. Китай выступает против исследований, разработки и использования любой страной химического и биологического оружия за любой каких обстоятельств", — заявили в китайском государстве.

9. Содействие экспорту зерна.

"Все стороны должны полностью и эффективно сбалансировано реализовать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН, и поддержать ООН в играх важной роли в этом отношении. Инициатива сотрудничества по глобальной продовольственной безопасности, предложенная Китаем, обеспечивает возможное решение глобального продовольственного кризиса", – предложили в Китае.

10. Прекращение односторонних санкций.

"Односторонние санкции и максимальное давление не могут решать вопрос; они только создают новые проблемы. Китай выступает против односторонних санкций, несанкционированных ООН", — говорится в заявлении.

11. Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок.

"Все стороны должны искренне поддерживать существующую мировую экономическую систему и противодействовать использованию мировой экономики как инструмента или оружия в политических целях. Необходимы совместные усилия, чтобы смягчить последствия кризиса и предотвратить его срыв международного сотрудничества в энергетике, финансах, торговле продовольствием и транспортировке возобновление глобальной экономики", — предлагают китайцы.

12. Содействие постконфликтному восстановлению.

"Международное сообщество должно принять меры по поддержанию постконфликтной реконструкции в зонах конфликта. Китай готов оказать помощь и играть конструктивную роль в этих усилиях", — говорится в сообщении.

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Между тем Украина не имеет никаких фактов предоставления летального оружия Китаем Российской Федерации.

В то же время, Пентагон предупредил Китай о последствиях, если он передаст летальное оружие или другую помощь РФ.

Также эксперты убеждены, что если Китай займет позицию России – будет мировая война.

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