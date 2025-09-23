Китайское судно несколько раз заходило в оккупированный Севастополь — FT

Китайское грузовое судно Heng Yang 9 / © Financial Times

Реклама

Китайское грузовое судно Heng Yang 9, плавающее под флагом Панамы, неоднократно заходило в оккупированный Россией порт Севастополь, несмотря на запрет, установленный западными санкциями еще в 2014 году.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на спутниковые снимки и данные транспондера.

За последние несколько месяцев судно, принадлежащее китайской компании Guangxi Changhai Shipping Company, по меньшей мере трижды посещало Крым. В частности, контейнеровоз был в Севастополе в июне и августе, а также был зафиксирован там в сентябре.

Реклама

В офисе президента Украины подчеркнули, что подобные действия неприемлемы. Уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что Киев выразил жесткий протест Пекину и предупредил: заходящие в крымские порты суда рискуют оказаться под международными санкциями.

Китайское грузовое судно Heng Yang 9 / © Financial Times

В МИД Китая в ответ заявили, что рекомендуют своим компаниям избегать контактов с оккупированными территориями и пообещали "рассмотреть каждый случай в отдельности".

По данным журналистов, мероприятия китайского судна состоялись после того, как Россия открыла новую железнодорожную ветку в Крым, позволяющую доставлять товары из оккупированных регионов Донбасса и Херсона в крымские порты для экспорта.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон делает все возможное для "урегулирования конфликта между Россией и Украиной". Он выразил надежду на скорейшее завершение войны и подчеркнул, что в этом процессе важную роль может сыграть лидер Китая Си Цзиньпин.