Китайское судно потерпело крушение на российском Сахалине: что известно

В России начали проверку после того, как иностранное сухогруз сошло на мель возле порта Невельск на Сахалине. По данным Восточного управления СК РФ на транспорте, судно перевозило уголь.

Об этом сообщает ASTRA.

Как сообщили в МЧС, сигнал о происшествии поступил в ночь на 9 февраля. Судно село на мель к югу от порта Невельск. На борту находятся 20 членов экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлив топлива не зафиксирован. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.

"Проверка ведется по факту возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (статья 263 УК), уточнили в пресс-службе ведомства", — пишет ASTRA.

Ранее у берегов Испании затонул российский корабль Ursa Major, перевозивший военную технику. Это произошло 23 декабря после взрыва в машинном отделении судна, из-за чего оно перевернулось.

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