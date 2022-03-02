"Київхліб" работает круглосуточно: где купить в столице без очередей

"Київхліб" продолжает свою работу в условиях военного времени. Киевляне могут купить жизненно важный продукт в фирменных киосках по всему городу. ТСН.ua рассказывает, какие точки продаж открыты.
Возле супермаркетов образуются огромные очереди людей, желающих приобрести хлеб. Но в фирменных магазинах сети "Київхліб" это можно сделать без особых проблем. Единственное – ассортимент здесь не большой. Но практически всегда есть привычные сорта хлеба, печенье и батоны.
Такое работники "Київхліб" не только работают круглосуточно, чтобы обеспечить киевлян хлебом, но и помогают тем, кто нуждается в этом больше. А именно: больницам, терробороне, метро, бомбоубежищам.
Ежедневно на официальной странице "Київхліб" в Facebook обновляют список павильонов-магазинов, которые продолжают работать. По состоянию на 2 марта 2022 года :
- ул. Туровская 40
- ул. Богатырская 5
- ул. Драйзера Теодора 8
- пр. Маяковского 15
- пр. Маяковского 26
- ул. Вышгородская 28
- ул. Зои Гайдай 2/4
- пр. Василия Порика 3
- Ревуцкого 36/2
- ул. Семашко 8
- ул. Подлесная 1
- ул. Героев Днепра 29/36
- ул. Академика Серкова 9г
- пр. Павла Тычины 26
- ул. Срибнокильская 3д
- ул. Срибнокильская 20
- ул.Марш. Малиновского 34
- ул. Харьковское шоссе 144а
- пр. Правды 66
- ул. М.Закревского 61/2
- ул. Братиславская 14Б
- пр. В. Маяковского 91в
- пр. Маяковского 53
- ул. Якуба Коласа 25
- ул. Депутатская 25
- пр. Героев Сталинграда13
- пр. Порика Василия 13
- пр. Минский 6
- ул. Борщаговская 117
- ул. Харьковское шоссе 12
- ул. Сентябрьская 1
- ул. Андрея Шептицкого, 1/2,
- ул. Симеренко 17
- ул. Петра Вершигоры 1
- ул. Кубанской Украины 22
- ул. Градинская 6
- пр. Свободы 3
- ул. Маршала Тимошенко 3
- ул. Автозаводская 19
- ул. Дмитрия Луценко 1
- пр. Космонавта Коморова 2
- пр. Саборности 4
- ул. Радунская 46
- ул. Героев Севастополя 23
- ул. Героев Севастополя 42
- пр. Вл.Маяковского 52
- пр. Оболонский 52
- ул. Булгакова 11
- пр. Героев Сталинграда 53
- пр. Победы 98
- ул. Алма-Атинская 43/57
- ул. Ивана Выговского 6
- ул. Тростянецкая 6
- ул. Лятошинского 24
- ул. Игната Юры 18
- ул. Антонова 8
- ул. Петропавловская 6
- пр. Гагарина 10
- ул. Юрия Шумского 1
- ул. Заречная 44
- ул. Бородина Инженера 5Б
- ул. Бориспольская 24
- ул. Антона Цедика 4
- ул. Тургеневская 82а
- г.Бровары, ул. Короленко 58а
- г.Бровары, ул. Грушевского 15
- г.Бровары, ул. Металлогов 2
- г.Бровары, ул. Олимпийская 2
- г.Фастов, ул. Ст. Петлюры
- г.Фастов, ул. Соборная 51
- г.Фастов, ул.Гер.Пограничников
- г.Фастов, ул. Галафеева
- г.Фастов, ул.Соборная 25
- г.Фастов, ул.Соборная 43
- ул. Оноре Бальзака 92
- ул. Академика Глушкова 16
- ул. М.Бойчука 2\34
- ул. Теодора Драйзера 24
- ул. Зодчих 62
- ул. Русановская набережная 4
- ул. Каштанова 15
- пр. Соборности 13а
- ул. Декабристов 9
- Бортничи, ул. Е.Харченко 41
- ул. Ломоносова 60
- ул. Бальзака 66/21
- бул. Дарницкий 1а
- по. Аккад. Полладина 32/34