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"Київхліб" работает круглосуточно: где купить в столице без очередей

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"Київхліб" работает круглосуточно: где купить в столице без очередей

Адреса фирменных магазинов "Киевхлеб", где можно купить хлеб без очередей

"Київхліб" продолжает свою работу в условиях военного времени. Киевляне могут купить жизненно важный продукт в фирменных киосках по всему городу. ТСН.ua рассказывает, какие точки продаж открыты.

Возле супермаркетов образуются огромные очереди людей, желающих приобрести хлеб. Но в фирменных магазинах сети "Київхліб" это можно сделать без особых проблем. Единственное – ассортимент здесь не большой. Но практически всегда есть привычные сорта хлеба, печенье и батоны.

Такое работники "Київхліб" не только работают круглосуточно, чтобы обеспечить киевлян хлебом, но и помогают тем, кто нуждается в этом больше. А именно: больницам, терробороне, метро, бомбоубежищам.

Ежедневно на официальной странице "Київхліб" в Facebook обновляют список павильонов-магазинов, которые продолжают работать. По состоянию на 2 марта 2022 года :

  • ул. Туровская 40
  • ул. Богатырская 5
  • ул. Драйзера Теодора 8
  • пр. Маяковского 15
  • пр. Маяковского 26
  • ул. Вышгородская 28
  • ул. Зои Гайдай 2/4
  • пр. Василия Порика 3
  • Ревуцкого 36/2
  • ул. Семашко 8
  • ул. Подлесная 1
  • ул. Героев Днепра 29/36
  • ул. Академика Серкова 9г
  • пр. Павла Тычины 26
  • ул. Срибнокильская 3д
  • ул. Срибнокильская 20
  • ул.Марш. Малиновского 34
  • ул. Харьковское шоссе 144а
  • пр. Правды 66
  • ул. М.Закревского 61/2
  • ул. Братиславская 14Б
  • пр. В. Маяковского 91в
  • пр. Маяковского 53
  • ул. Якуба Коласа 25
  • ул. Депутатская 25
  • пр. Героев Сталинграда13
  • пр. Порика Василия 13
  • пр. Минский 6
  • ул. Борщаговская 117
  • ул. Харьковское шоссе 12
  • ул. Сентябрьская 1
  • ул. Андрея Шептицкого, 1/2,
  • ул. Симеренко 17
  • ул. Петра Вершигоры 1
  • ул. Кубанской Украины 22
  • ул. Градинская 6
  • пр. Свободы 3
  • ул. Маршала Тимошенко 3
  • ул. Автозаводская 19
  • ул. Дмитрия Луценко 1
  • пр. Космонавта Коморова 2
  • пр. Саборности 4
  • ул. Радунская 46
  • ул. Героев Севастополя 23
  • ул. Героев Севастополя 42
  • пр. Вл.Маяковского 52
  • пр. Оболонский 52
  • ул. Булгакова 11
  • пр. Героев Сталинграда 53
  • пр. Победы 98
  • ул. Алма-Атинская 43/57
  • ул. Ивана Выговского 6
  • ул. Тростянецкая 6
  • ул. Лятошинского 24
  • ул. Игната Юры 18
  • ул. Антонова 8
  • ул. Петропавловская 6
  • пр. Гагарина 10
  • ул. Юрия Шумского 1
  • ул. Заречная 44
  • ул. Бородина Инженера 5Б
  • ул. Бориспольская 24
  • ул. Антона Цедика 4
  • ул. Тургеневская 82а
  • г.Бровары, ул. Короленко 58а
  • г.Бровары, ул. Грушевского 15
  • г.Бровары, ул. Металлогов 2
  • г.Бровары, ул. Олимпийская 2
  • г.Фастов, ул. Ст. Петлюры
  • г.Фастов, ул. Соборная 51
  • г.Фастов, ул.Гер.Пограничников
  • г.Фастов, ул. Галафеева
  • г.Фастов, ул.Соборная 25
  • г.Фастов, ул.Соборная 43
  • ул. Оноре Бальзака 92
  • ул. Академика Глушкова 16
  • ул. М.Бойчука 2\34
  • ул. Теодора Драйзера 24
  • ул. Зодчих 62
  • ул. Русановская набережная 4
  • ул. Каштанова 15
  • пр. Соборности 13а
  • ул. Декабристов 9
  • Бортничи, ул. Е.Харченко 41
  • ул. Ломоносова 60
  • ул. Бальзака 66/21
  • бул. Дарницкий 1а
  • по. Аккад. Полладина 32/34
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