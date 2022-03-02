Адреса фирменных магазинов "Киевхлеб", где можно купить хлеб без очередей

"Київхліб" работает круглосуточно: где купить в столице без очередей

"Київхліб" работает круглосуточно: где купить в столице без очередей

"Київхліб" продолжает свою работу в условиях военного времени. Киевляне могут купить жизненно важный продукт в фирменных киосках по всему городу. ТСН.ua рассказывает, какие точки продаж открыты.

Возле супермаркетов образуются огромные очереди людей, желающих приобрести хлеб. Но в фирменных магазинах сети "Київхліб" это можно сделать без особых проблем. Единственное – ассортимент здесь не большой. Но практически всегда есть привычные сорта хлеба, печенье и батоны.

Такое работники "Київхліб" не только работают круглосуточно, чтобы обеспечить киевлян хлебом, но и помогают тем, кто нуждается в этом больше. А именно: больницам, терробороне, метро, бомбоубежищам.

Ежедневно на официальной странице "Київхліб" в Facebook обновляют список павильонов-магазинов, которые продолжают работать. По состоянию на 2 марта 2022 года :